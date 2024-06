【PS Store:週末セール】開催期間:7月1日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「週末セール」を7月1日23時59分まで開催している。

本セールでは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用のタイトルや追加コンテンツ全124項目を最大80%オフで販売。対象タイトルには「グランド・セフト・オートV」や「ホグワーツ・レガシー」、「Ghostwire: Tokyo」などがラインナップされている。

PS Store「週末セール」対象タイトル(一部)

グランド・セフト・オートV(PS5)

価格:4,950円→2,475円(50%オフ)

□PS Store「グランド・セフト・オートV」のページ

ホグワーツ・レガシー(PS5/PS4)

価格:9,878円→4,939円(50%オフ)

□PS Store「ホグワーツ・レガシー」のページ

Ghostwire: Tokyo

価格:8,778円→2,194円(75%オフ)

□PS Store「Ghostwire: Tokyo」のページ

アヴェウムの騎士団

価格:9,700円→2,910円(70%オフ)

□PS Store「アヴェウムの騎士団」のページ

(C) 2008-2022.Rockstar Games

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.

(C) 2023 ZeniMax Media Inc.

(C) 2024 Electronic Arts Inc.