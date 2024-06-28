「AC6」よりハンドラー・ウォルターが駆る「IB-C03: HAL 826」が「ROBOT魂」で商品化！ 7月1日より予約開始11月発売予定
【ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03: HAL 826 / Handler Walter】
予約開始：7月1日
11月 発売予定
価格：19,250円
予約開始：7月1日
11月 発売予定
価格：19,250円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」を11月に発売する。7月1日より予約を開始する予定で、価格は19,250円。
情報は追って記載する。
声が見える…- 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 28, 2024
621… お前の隣にいるのは…
『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』より
「ROBOT魂 ＜SIDE AC＞ IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」が一般店頭で2024年11月発売予定、7月1日予約開始!!
📋商品詳細→ https://t.co/fvGjlkarhW
造形・彩色・可動を追求し立体化！#t_robot #ARMOREDCORE pic.twitter.com/ELuPkakDB4
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