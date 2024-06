【ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter】予約開始:7月1日11月 発売予定価格:19,250円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」を11月に発売する。7月1日より予約を開始する予定で、価格は19,250円。

情報は追って記載する。

(C) Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.