£²£¶ÆÀÅÀ¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¥¤¥·¥«¥ï¡×¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡£Ó£Î£Ó¤â¾Î»¿°ì¿§
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò·è¾¡Âç²ñ¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥Ã¥¸¡Ë¤¬£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë£³¡½£°¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤¤á¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ë¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡½¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡£µ£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤ò£´°Ì¡Ê£¹¾¡£³ÇÔ¡Ë¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏÂè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£¶¡½£²£´¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£±£¸¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¤ò£²£¶¡½£²£´¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£²£¶ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê£²£¸¡á¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÎÊ³Æ®¤Ë£Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Î¥æ¡¼¥¥¤¥·¥«¥ï¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ë£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ê¤Ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥æ¡¼¥¥¤¥·¥«¥ï¡¢¸ìÏ¤¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡£¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤è¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¤¡¢ÂÎ¤Î¤½¤ê¶ñ¹ç¤È¤«¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£