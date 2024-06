2024年ソロデビュー10周年を迎える大原櫻子が、8月21日にリリースする『オールタイムシングルベスト 2014-2024 「Anniversary」』の収録内容と、ニュービジュアルが公開。リリース直後に開催の全国ツアーの先行販売もスタートした。ベストアルバムは、2013年に映画劇中歌としてリリースされた「明日も」「ちっぽけな愛のうた」、大原櫻子 from MUSH&Co.名義でリリースされた「頑張ったっていいんじゃない」を含む、2014年のソロデビュー曲から最新曲まで全34曲を収録している。

リリース情報



オールタイムシングルベスト 2014-2024『Anniversary』2024年8月21日発売<CD概要>初回限定盤A(2CD+BOOK):VIZL-2342 / 4988002940561 / ¥6,600(税込)初回限定盤B(2CD+Blu-ray):VIZL-2343 / 4988002940578 / ¥8,800(税込)初回限定盤C (2CD+2DVD):VIZL-2344 / 4988002940585 / ¥8,800(税込)通常盤(2CD):VICL-65986〜65987 / 4988002940592 / ¥4,400(税込)<CD収録曲(全34曲収録)>Disc 11.明日も(MUSH&Co.)2.ちっぽけな愛のうた(小枝理子&小笠原秋)3.頑張ったっていいんじゃない(大原櫻子 from MUSH&Co.)4.サンキュー。(1stシングル)5.Happy Days(アルバム「HAPPY」収録)6.瞳(2ndシングル)7.真夏の太陽(3rdシングル)8.キミを忘れないよ(4thシングル)9.おどるポンポコリン10.大好き(5thシングル)11.踊ろう(アルバム「V」収録)12.ひらり(6thシングル)13.マイ フェイバリット ジュエル(7thシングル)14.さよなら(8thシングル)15.泣きたいくらい(9thシングル)16.Close to you(配信シングル)17.さあ冒険だ(配信シングル)Disc 21.ツキアカリ(配信シングル)2.I am I(10thシングル)3.Shine On Me(11thシングル)4.花光る(配信シングル)5.#やっぱもっと(12thシングル)6.STARTLINE(アルバム「l」収録)7.透ケルトン(配信シングル)8.ポッピンラブ!(13thシングル)9.Greatest Gift(13thシングル)10.それだけでいい(14thシングル)11.Door(配信シングル)12.愛のせい(配信シングル)13.初恋(配信シングル)14.JUMP(配信シングル)15.寂しいの色(配信シングル)10th Anniversary Songs16.サヨナラの準備は、もうできていた(カバー曲)※亀田誠治プロデュースによる新録音17.Anniversary(新曲)※亀田誠治プロデュースによる新録音<初回限定盤A(2CD+BOOK)>これまでの活動の軌跡、数々のアーティスト写真などで構成される歌詞付フォトブック<初回限定盤B(2CD+Blu-ray)& C (2CD+2DVD)Blu-ray&DVD>ミュージックビデオに加えて初商品化となる貴重な秘蔵映像を多数収録した約4時間にも及ぶBlu-ray/DVD付きの永久保存版仕様