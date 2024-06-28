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気象台は、午前10時22分に、洪水警報を磐田市、森町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・磐田市、森町に発表

西部では、29日明け方まで土砂災害に、28日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　28日夕方にかけて警戒

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　28日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　28日夕方にかけて警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　28日昼前に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　28日昼前に警戒

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　29日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日昼過ぎ

□洪水警報【発表】
　28日夕方にかけて警戒