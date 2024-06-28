6月30日に小倉競馬場で行われる、第59回北九州記念(3歳上・GIII・芝1200m)の枠順が28日確定した。

昨年のサマースプリントシリーズ王者で連覇を狙うジャスパークローネ(牡5、栗東・森秀行厩舎)は6枠11番、前走で葵Sを完勝したピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は6枠12番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ディヴィナシオン(牡7、松本大輝・森秀行)

1-2 テイエムスパーダ(牝5、酒井学・木原一良)

2-3 サーマルウインド(牝5、川田将雅・奥村武)

2-4 グランテスト(牝4、坂井瑠星・今野貞一)

3-5 メイショウソラフネ(牡5、横山典弘・石橋守)

3-6 ヤクシマ(牡4、幸英明・寺島良)

4-7 モズメイメイ(牝4、国分恭介・音無秀孝)

4-8 トゥラヴェスーラ(牡9、永島まなみ・高橋康之)

5-9 ペアポルックス(牡3、松若風馬・梅田智之)

5-10 エイシンスポッター(牡5、角田大河・吉村圭司)

6-11 ジャスパークローネ(牡5、団野大成・森秀行)

6-12 ピューロマジック(牝3、松山弘平・安田翔伍)

7-13 カンチェンジュンガ(牡4、斎藤新・庄野靖志)

7-14 ナナオ(牝3、和田竜二・小栗実)

7-15 ショウナンハクラク(牡5、小沢大仁・松下武士)

8-16 ヨシノイースター(牡6、丸山元気・中尾秀正)

8-17 メディーヴァル(牡6、小崎綾也・寺島良)

8-18 バースクライ(牝4、西村淳也・千田輝彦)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。