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気象台は、午前10時1分に、大雨警報（土砂災害）を薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■薩摩川内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■霧島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■いちき串木野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■姶良市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■三島村
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒

■さつま町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■湧水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒

■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒

■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm