【大雨警報】鹿児島県・薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表
気象台は、午前10時1分に、大雨警報（土砂災害）を薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表しました。
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薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■鹿屋市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■薩摩川内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■霧島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
■いちき串木野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■姶良市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■さつま町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■湧水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日昼過ぎから28日夕方にかけて警戒
■東串良町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■肝付町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm