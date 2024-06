【コスモスカイオーケストラ第11回定期演奏会】公演日程:8月31日会場:さいたま市文化センター 大ホール入場料:無料(※Webチケット制)

アマチュア楽団「コスモスカイオーケストラ」は、「第11回定期演奏会」を8月31日に開催する。開催日時の発表にあわせて、演奏曲目の詳細などを発表した。入場料は無料で、チケットは「teket」にて7月6日10時より予約が開始される。

本公演では、「ELDEN RING」や、「ゼノブレイド」シリーズ、「ペルソナ5」などの曲目が予定されている。また、劇伴音楽ステージでは、「火の鳥」オープニング・テーマや「犬夜叉」、「ソードアート・オンライン」、「世界ふしぎ発見 オープニングテーマ」など、バラエティに富んだ曲目が演奏される。

「コスモスカイオーケストラ」は、今年で創立19年を迎える、アマチュアのゲーム演奏楽団。クラシックオーケストラ編成を母体にエレキギターやドラム、キーボードなどの楽器を加え、ソロヴォーカルや合唱、サックスなどの奏者と共に自由な編成による自由な音楽の実現を目指しているとのこと。また、ひとつの演奏会内で特定のゲームタイトルに限ることなく、様々なゲームタイトルや劇伴音楽が演奏される。

コスモスカイオーケストラ 第11回定期演奏会

【第11回定期演奏会 WEBチラシ】

公演日程:8月31日

会場:さいたま市文化センター 大ホール

入場料:無料(※Webチケット制)

プログラム

【ゲーム楽曲ステージ】

・「ゼノブレイド」シリーズより(ゼノブレイド・ゼノブレイド2・ゼノブレイド3)

・「Blue Destination」(「英雄伝説 閃の軌跡II」より)

・「ELDEN RING」より

・「ペルソナ5」より

【劇伴音楽ステージ】

・「世界ふしぎ発見 オープニングテーマ」

・「神々の詩」

・「火の鳥 オープニング・テーマ」

・「犬夜叉」より

・「Aquatarkus」

・「Thema of Violet Evergarden」

・「パリは燃えているか」(ジャズ・ヴァージョン)

・「ソードアート・オンライン」より

・「ドラゴン桜 -Main Thema-」

ほか

【出演者】

指揮者:澁谷 哲久(公式サイト)

ゲスト:MC 森 道太郎(公式サイト)

合唱指揮:木場 義則(公式サイト)

合唱:Voces Tokyo(公式サイト)

(敬称略)

指揮者:澁谷 哲久氏

MC:森 道太郎さん

合唱指揮:木場 義則氏

(C) Cosmosky Orchestra. Logo & Character designed by Dayotan.

Cover photo by StudioSymgraph.