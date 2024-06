セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 プレミアムビーチトートバッグを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 プレミアムビーチトートバッグ

登場時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約40×15×30cm

種類:全2種(アイス、ウクレレ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キラキラ素材に「スティッチ」の姿をプリントした『リロ&スティッチ』 プレミアムビーチトートバッグがセガプライズに登場。

ハンドル部分はロープを使った、夏の雰囲気たっぷりなデザインです!

両面にあしらわれた「スティッチ」のイラストは、どちらも南の島を楽しむようなテイスト。

持ち歩けば目を引くこと間違いなしのトートバッグです☆

アイス

重なった色とりどりのアイスを楽しむ「スティッチ」

サングラスを身につけ、夏を満喫している様子です。

反対側はビーチでのんびり過ごす様子が描かれています!

ウクレレ

音楽に乗ってはしゃいでいるような「スティッチ」がかわいいトートバッグ。

カラフルなお花や音符マークもあしらわれた、明るいイラストデザインです。

反面は異なる表情の「スティッチ」が描かれ、どちらを見せるか迷ってしまいそう☆

夏にぴったりな、南国気分になれるデザインのトートバッグ。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 プレミアムビーチトートバッグは、2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

