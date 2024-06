セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “ルーベン”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “ルーベン”

登場時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約27×15×31cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのアニメーション作品「リロ&スティッチ」シリーズに登場する「ルーベン」

エイリアンの試作品625号であり、「スティッチ」と似た姿をしています!

そんな「ルーベン」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

大好物のサンドウィッチを持ち、お座りしたポーズで展開されます。

黄色いボディと特徴的な大きいお鼻、2本の前歯がチャームポイントです。

同時期に登場予定のおにぎりを持った「スティッチ」のぬいぐるみと揃えたくなります☆

大きなサンドウィッチを手にした「ルーベン」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ “ルーベン”は、2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンドウィッチを持ったルーベン!セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.