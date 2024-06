ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、和×ハワイアンがおしゃれな「スティッチ」デザインの「い草ラグ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」い草ラグ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】6,990円(税込)、【約190×190】9,990円(税込)、【約190×240】11,990円(税込)

※約190×190、約190×240は別途1,490円(税込)の大型商品送料がかかります

全厚:約8mm

床暖房・ホットカーペット:使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」デザインのラグ。

い草ならではのひんやり&サラッとした肌触りが楽しめるい草のラグです。

また爽やかなカラーにデザインが映え、さっと敷くだけで空間は一気に涼感たっぷりに☆

© Disney

一面には、夕日を背景に波と遊ぶ「スティッチ」の姿がデザインされています。

サーフボードに乗って楽しそうな表情をした「スティッチ」が印象的です。

さらにお部屋の大きさや、敷く場所に合わせて3種類のサイズから選べるのもポイント。

© Disney

表地には肌触りのよいい草を使用。

© Disney

ウレタン入りでクッション性があるのも魅力の一つ。

ふんわりとしているので、リラックスタイムにぴったりです。

© Disney

裏には不織布が貼られているので、床を傷つける心配もありません。

インテリアの模様替えも気軽にできる、季節感たっぷりなディズニーグッズ。

和×ハワイアンがおしゃれな「スティッチ」デザイン「い草ラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和×ハワイアンが夏に映える波乗りスティッチ!ベルメゾン ディズニー「い草ラグ」 appeared first on Dtimes.