ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、暑い日のおでかけ時に重宝する「保冷ペットボトルホルダー付きショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミニーマウス/くまのプーさん」保冷ペットボトルホルダー付きショルダーバッグ

© Disney

価格:各5,990円(税込)

サイズ:約33×25×11cm

重さ:約340g

ショルダー調節:可

ショルダーベルト長さ:最短約70〜最長約130cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

身体にフィットするラウンドフォルムで使い勝手抜群なショルダーバッグ。

ショルダーは長さ調節が可能でき、両手が空くので軽快にお出かけができます!

サイドには500mlペットボトルが収まる保冷ポケットつき。

デザインは全部で3種類で、それぞれキャラクターの合皮パッチがアクセントになっています。

ブラック(ミッキーマウス)

© Disney

ブラックを基調とした「ミッキーマウス」デザインのショルダーバッグ。

シックなカラーなので、どのようなコーディネートとも合わせやすく重宝しそう☆

© Disney

合皮パッチにはスタンディングポーズの「ミッキーマウス」をプリント。

アートはゴールドでプリントされているので高級感もあります。

ネイビー(ミニーマウス)

© Disney

ネイビーが上品な雰囲気の「ミニーマウス」デザインのショルダーバッグ。

ネイビー×ブラックの配色使いがかわいく、赤の合皮パッチが映えます!

© Disney

合皮パッチにはロゴが大きくデザインされ、隣には「ミニーマウス」の姿も☆

「ミニーマウス」の照れたような表情もかわいさ満点です。

ベージュ(くまのプーさん)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ベージュが基調の「くまのプーさん」デザインのショルダーバッグ。

カジュアルなテイストでシーンを問わず使いやすそう。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

合皮パッチにはちょこんと立っている「くまのプーさん」やロゴがデザインされています。

楽しそうな表情をした「くまのプーさん」にほっこり☆

© Disney

ファスナー開閉で、中にはオープンポケットが2つ付いています。

底マチがあり、荷物がたっぷり入って中を見せないファスナー開閉も魅力的。

© Disney

そのほか外側には、ファスナー付きポケットが1つにマグネット付きポケットが1つ、オープンポケットが2つにファスナー付き保冷ペットボトルホルダーが1つ、メッシュオープンポケットが1つ付いています。

ペットボトルホルダーは保冷仕様なので、暑い日のおでかけ時でも飲料の冷たさをキープ!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

メッシュオープンポケットには折りたたみ傘を収納可能。

出し入れがしやすく、メッシュで通気性が良いのもうれしいポイントです。

計8個のポケット付きで荷物の整理もしやすいショルダーバッグ。

暑い日のおでかけ時に重宝する「保冷ペットボトルホルダー付きショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・プーさんの合皮パッチ付き!ベルメゾン ディズニー「保冷ペットボトルホルダー付きショルダーバッグ」 appeared first on Dtimes.