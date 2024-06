ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ナチュラルな風合いで普段使いしやすい、ミッキーモチーフのチャームが付いた「雑材風ハット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」雑材風ハット

© Disney

価格:各4,990円(税込)

頭回りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約9cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」のチャームが付いた雑材風ハット。

ツバ部分は幅9センチと程よい広さ、ワイヤーが入っているので簡単にキレイな形をキープしてくれます。

シンプルなデザインなのでどのようなコーディネートとも相性が良く、日差しの強い日や暑い日のおでかけ時に重宝しそう。

© Disney

カラーは、明るい印象の「ベージュ×ブルー」と、

© Disney

シックで落ち着いた雰囲気の「ブラウン×ブラック」の2色展開です。

どちらも太めのリボンがアクセントになっています!

© Disney

そしてリボンにはミッキーモチーフのチャームをレイアウト。

小ぶりでさりげないのがポイントです☆

© Disney

生地には、ナチュラルな天然素材風のポリエステルを使用。

手洗いできるので汗をかいても安心です。

© Disney

内側は抗菌防臭メッシュ素材で快適。

サイズ調整テープ付きでフィット感を調節できます。

© Disney

おでこにあたる部分には取り外して洗うこともできる汗取りテープが付いています。

ミッキーモチーフがかわいい、暑い日のお出かけに映えるハット。

ナチュラルな風合いで普段使いしやすい「雑材風ハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

