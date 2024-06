元フィギュアスケート選手で、現在はコーチの安藤美姫(36)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、《There is no one can trust(誰も信用できない)》「Why you all believe what you dont know about...(みんなはなぜ自分の知らないことを信じるのか)」などと“意味深”投稿をし、心配の声が集まっている。

翌26日に「週刊文春」で報じられた教え子との"手つなぎデート"報道を受けたものみられ、安藤は文春の報道を否定している。一方でSNSでは、今回の報道で多くの人が元スピードスケート選手で、元五輪相の橋本聖子参議院議員(59)が、バンクーバー五輪銅メダリストの高橋大輔(38)にキスを強要した問題を思い出したようだ。

「2014年ソチ冬季五輪の選手団団長を務めた橋本氏が、閉会式後のパーティーで起こした"セクハラ騒動"は、いまだにくすぶっています。当時、双方がハラスメントを否定するコメントを出しました。とはいえ写真は残っており、橋本氏からは反省の言葉こそあったものの、高橋さんよりも20歳以上年上で、しかも立場ある身ながらお咎めなしでした。この時、スケート業界では国際的にハグやキスというコミュニケーションが“当たり前”という趣旨で片づけられましたが、スケート業界の“距離感”は一般的には理解しがたく、今でも不信感を抱くファンは少なくありません」(スポーツ紙記者)

一般社会の常識とはかけ離れたコミュニケーションがあるのだろうが、ソチ五輪時の対応がその後のスケート業界に植え付けたイメージの代償は小さくなさそうだ。