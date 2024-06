ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、日差しをしっかりとカバーするサイズ感がうれしい「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニーマウス/くまのプーさん」1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各4,990円(税込)

傘骨長さ:約55cm

全長:約25cm(伸長時約55cm)

重さ:約240g

直径:約98cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

開くと直径約98センチの大きさになる、使い勝手抜群な折りたたみ傘。

突然の雨にも役立つ晴雨兼用タイプです!

たためばグッとコンパクトになるのもポイント。

ラインナップは「ミニーマウス」と「くまのプーさん」の2種類で、どちらも女性らしいエレガントなデザインになっています。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインの傘。

ネイビー×ピンクの配色使いがガーリーでかわいい☆

縁は淡いピンク色、一筆書きでリボンのアートがぐるっと一周にあしらわれています。

© Disney

「ミニーマウス」は3箇所にプリントされ、頬杖をついてちょこんと座っている姿がかわいさ満点です!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの傘。

傘一面、お花がいっぱいでとっても華やか☆

黄色やクリーム色が明るい雰囲気で雨の日でも晴れやかな気分になれそうです。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」はゴロンと横になったり、お花にぶら下がってゆらゆらとしたり、表情やポーズも様々!

そんな「くまのプーさん」のチャーミングな姿にほっこりとします。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

収納袋には傘と同じアートがデザインされています。

それぞれ1級遮光生地でUVカット率は99.9%と機能性も抜群。

紫外線をカットし、暑い日のおでかけも快適です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

直径約98センチと使いやすい大きさも魅力のひとつです。

夏でも雨のシーズンでも使え、オールシーズン大活躍してくれる晴雨兼用傘。

日差しをしっかりとカバーするサイズ感がうれしい「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

