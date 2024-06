「インセクトシールド」コラボ虫除けソックスも！moz SKOGENS KONUNG

moz Swedenから、カジュアルアウトドアライン「moz SKOGENS KONUNG(モズ・スコーゲンス コーヌン)」が新登場。

moz SKOGENS KONUNG

お馴染みエルク(ヘラジカ)のロゴマークも自然をイメージしたデザインにアレンジ。

2025年の販売開始に先駆け、東京アウトドアショー2024にて、商品のプロトタイプを展示、及び「インセクトシールド」とのコラボレーションにより、加工技術を使った「虫除けソックス(レディース、キッズサイズ)」の先行販売を行います。

開催期間:2024年6月28日(金)〜30日(日)

開催場所:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 9〜11 砂山靴下ブース内(ブースNo. 944)

(所在地:〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1)

当ブースでは、北欧の自然を感じさせる質の高い素材を使用したmoz Swedenのカジュアルキャンプや野外フェス等のシーンにもマッチするユニセックスデザインのバッグや靴下や帽子などのファッションアイテム、水筒やクーラーボックスなどのアウトドアグッズ、そして幅広い世代に愛されるmozのアイコンであるエルクのぬいぐるみ「モズぬい」などを展示します。

また、イベント当日は、夏にぴったりな数量限定スペシャルノベルティも用意しています。

