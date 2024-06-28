¥Ý¥ë¥·¥§¥»¥ó¥¿¡¼ÉÍÅÄ»³¤Î¸ÜµÒ¤¬°¦¼Ö¤È¤È¤â¤ËTHE MAGARIGAWA CLUB¤òËþµÊ
ÀéÍÕ¸©¡¦ÆîË¼Áí¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëTHE MAGARIGAWA CLUB¤Ï¡ÉÀ¤³¦¤ËÍ£°ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤¬¼ê¤¬¤±¤¿²ñ°÷À©¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó75Ê¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÌó60Ê¬¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÆ±ÃÏ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛTHE MAGARIGAWA¤Ï°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÀä¹¥¤Î¾ì½ê¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¥³¡¼¥¹Àß·×¤Ï¡¢F1¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥Æ¥£¥ë¥±¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥º¡õ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£22¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»ý¤ÄÁ´Ä¹3.5Ò¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¾å¤ê¸ûÇÛ20¡ó¡¢²¼¤ê¸ûÇÛ16¡ó¡¢800m¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ280km/hÀß·×¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÉ¸¹âº¹¤Ï80m¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²ñ°÷¤¬°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ÂÁ´¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊTHE MAGARIGAWA CLUB¤ËÁíÀª30Âæ¶¯¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§¥»¥ó¥¿¡¼ÉÍÅÄ»³¡Ê¥³¡¼¥ó¥º»±²¼¡Ë¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢Æ±»ÜÀß¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿Êý¡¹¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢3Ì¾¤Î¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊºäËÜÍ´ÌéÁª¼ê¡¢âÃÅÄÂó³¤Áª¼ê¡¢ÈÖ¾ìÉËÁª¼ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÀèÆ³Áö¹Ô¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¡¢200km/hÄ¶ÂÎ¸³¡¢¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±¾èÁö¹ÔÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¸øÆ»¤Ç¤Ï³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç208km/h½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö³ä¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥·¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¸øÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»Ç¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢THE MAGARIGAWA CLUB¤Ç¤ÎÁö¹ÔÂÎ¸³¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤Ä¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÁáµ¯¤¤·¤Æ¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Æ½¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Áö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤é»×¤¦Â¸Ê¬Áö¤Ã¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¡¢²¹Àô¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¿»¤«¤Ã¤Æµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
THE MAGARIGAWA CLUB¤Ï¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿´À½¤µ¡¢Ìý±ø¤ì¤ò½ü¤¡¢Áª¤Ð¤ì¤·²ñ°÷¤¿¤Á¤¬Í¥²í¤ËÁö¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¡¢Áá¤á»þ´Ö¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«Å·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Á´Å·¸õ·¿¤Î¥Ô¥Ã¥È¤æ¤¨¤Ë±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶õÄ´¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´¨¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥¹Äº¾åÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ÏÅìµþÏÑ¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ê¤éÉÙ»Î»³¤Þ¤ÇË¾¤á¤ë¤Û¤«¡¢´ã²¼¤Î¥³¡¼¥¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¡¼¥ë¤äÅ·Á³²¹Àô¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢THE MAGARIGAWA CLUB¤ÎÀµ²ñ°÷¤ÏÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È²ñ°÷¤Ï6·îËö¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ²ñ¶â¡§4,500,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç¯²ñÈñ¡ÜÇ¯¼¡½ôÈñÍÑ¡§1,150,000±ß/Ç¯
¹¹¿·ÎÁ¡§1,800,000±ß/5Ç¯
Æ±È¼¼Ô¿Í¿ô¡§À©¸Â¤Ê¤·
¥²¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿Í¿ô¡§1¿Í/Æü
º£´ü¤Î²ñ°÷¸¢·ÀÌó½ªÎ»´üÆü¤Ï2024Ç¯6·îËöÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢½ñÎà¤ª¤è¤ÓÌÌÀÜ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÅÐÏ¿¾ÜºÙ¡¢¥³¡¼¥¹ÍøÍÑÈñÍÑ¡¢¥²¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÈñÍÑ¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÈñÍÑÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
THE MAGARIGAWA CLUB¡¡https://www.magarigawa.com/
Ê¸¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§º´Æ£Î¼ÂÀ
Words¡§Takashi KOGA¡Êcarkingdom¡Ë¡¡Photography¡§Ryota SATO
¡Ú²èÁü¡ÛTHE MAGARIGAWA¤Ï°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤»¤ëÀä¹¥¤Î¾ì½ê¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¤½¤ó¤ÊTHE MAGARIGAWA CLUB¤ËÁíÀª30Âæ¶¯¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ë¥·¥§¥»¥ó¥¿¡¼ÉÍÅÄ»³¡Ê¥³¡¼¥ó¥º»±²¼¡Ë¤Î¸ÜµÒ¤Ç¡¢Æ±»ÜÀß¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿Êý¡¹¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢3Ì¾¤Î¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÊºäËÜÍ´ÌéÁª¼ê¡¢âÃÅÄÂó³¤Áª¼ê¡¢ÈÖ¾ìÉËÁª¼ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÀèÆ³Áö¹Ô¡¢¥Õ¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¡¢200km/hÄ¶ÂÎ¸³¡¢¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆ±¾èÁö¹ÔÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¸øÆ»¤Ç¤Ï³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç208km/h½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö³ä¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¸ú¤¤¤¿¥·¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¸øÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¦¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»Ç¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢THE MAGARIGAWA CLUB¤Ç¤ÎÁö¹ÔÂÎ¸³¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤Ä¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÁáµ¯¤¤·¤Æ¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Æ½¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Áö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤é»×¤¦Â¸Ê¬Áö¤Ã¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¡¢²¹Àô¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¿»¤«¤Ã¤Æµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£
THE MAGARIGAWA CLUB¤Ï¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿´À½¤µ¡¢Ìý±ø¤ì¤ò½ü¤¡¢Áª¤Ð¤ì¤·²ñ°÷¤¿¤Á¤¬Í¥²í¤ËÁö¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¸áÁ°Ãæ¡¢Áá¤á»þ´Ö¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«Å·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Á´Å·¸õ·¿¤Î¥Ô¥Ã¥È¤æ¤¨¤Ë±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶õÄ´¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´¨¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥¹Äº¾åÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ÏÅìµþÏÑ¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ê¤éÉÙ»Î»³¤Þ¤ÇË¾¤á¤ë¤Û¤«¡¢´ã²¼¤Î¥³¡¼¥¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¡¼¥ë¤äÅ·Á³²¹Àô¡¢¥¹¥Ñ¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢THE MAGARIGAWA CLUB¤ÎÀµ²ñ°÷¤ÏÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È²ñ°÷¤Ï6·îËö¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ²ñ¶â¡§4,500,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç¯²ñÈñ¡ÜÇ¯¼¡½ôÈñÍÑ¡§1,150,000±ß/Ç¯
¹¹¿·ÎÁ¡§1,800,000±ß/5Ç¯
Æ±È¼¼Ô¿Í¿ô¡§À©¸Â¤Ê¤·
¥²¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿Í¿ô¡§1¿Í/Æü
º£´ü¤Î²ñ°÷¸¢·ÀÌó½ªÎ»´üÆü¤Ï2024Ç¯6·îËöÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ²ñ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢½ñÎà¤ª¤è¤ÓÌÌÀÜ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÅÐÏ¿¾ÜºÙ¡¢¥³¡¼¥¹ÍøÍÑÈñÍÑ¡¢¥²¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÈñÍÑ¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ÈñÍÑÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
THE MAGARIGAWA CLUB¡¡https://www.magarigawa.com/
Ê¸¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§º´Æ£Î¼ÂÀ
Words¡§Takashi KOGA¡Êcarkingdom¡Ë¡¡Photography¡§Ryota SATO