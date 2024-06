『ダウントン・アビー』映画第3弾の公開日が決定

世界中で社会現象を巻き起こした大ヒットドラマ『ダウントン・アビー』の待望の映画第3弾。イギリスでの劇場公開日が明らかになった。

シーズン6で幕を閉じたドラマ版のあと、2019年には『ダウントン・アビー』、そして2022年には『ダウントン・アビー/新たなる時代へ』という映画2本が公開されていた本シリーズ。第3弾では、本シリーズの生みの親ジュリアン・フェロウズと共に『ベルグレービア 新たなる秘密』も手掛けたギャレス・ニームも製作総指揮として名を連ねている。

そんな待望の新作映画だが、本国イギリスでの劇場公開日は2025年9月12日に決定した。

A new motion picture event. The third film in the beloved Downton franchise will be released only in theaters September 12, 2025. pic.twitter.com/gSQ7GhNoj9

- Downton Abbey (@DowntonAbbey) June 26, 2024