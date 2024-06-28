¥Õ¥é¥ó¥¹ºß½»¤Ç¤â¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íî¤Á¤Ê¤¤¡Ä½÷Í¥¡¦°É¤ò¡Ö¿·½É¤Î±Ç²è´Û¡×¤ÇÈ¯¸«¡ª
»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤ÆºòÇ¯¤Ï±Ç²è£³ËÜ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁý¤¨¤Æ¡½¡½
Çß±«Æþ¤ê´Ö¶á¤Î¾ø¤·½ë¤¤Ãë²¼¤¬¤ê¡¢¿·½É¤Î±Ç²è´Û¤«¤éñ¥ÁÖ(¤µ¤Ã¤½¤¦)¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¡¦°É¡Ê38¡Ë¡£ÅÏÊ©¤·¤Æ¤«¤éÌó£²Ç¯¡¢Åìµþ¤«¤éÌó£±ËüÒÎ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ª¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë±¢¤ê¤Ê¤·¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¡í°Ü½»·ÝÇ½¿Í¡í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ì»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ºòÇ¯¤À¤±¤Ç£³²ó°Ê¾å¤âµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Þ¤Ç»Å»ö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·Â³¤±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÈÖÀë¤Ë¶¨ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëÂ¦¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¤ÏÉã¡¦ÅÏÊÕ¸¬¡Ê64¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÉú¤»¡¢¸µÉ×¡¦Åì½Ð¾»Âç¡Ê36¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤ÎºÝ¤âÏª½Ð¤ò¶ËÃ¼¤Ë¹µ¤¨¤¿°É¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤ÇÅÏÊÕ¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò»Å»ö¤Ë³è(¤¤)¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¼ç±éºî¤Î±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤·¤´¤È¡Ù¤Ç¤â¡¢°é»ù¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ê¤¤¸µÉ×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åì½Ð¤È¤ÎÎ¥º§¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï·Ý¿Í¤Î¡Ø¥é¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø¥í¥Ð¡¼¥È¡Ù½©»³Îµ¼¡¡Ê45¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¡£·ÝÇ½°ì²È½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡Ê38¡Ë¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢°É¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â±Ç²è´ØÏ¢¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤Ï±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤òÁý¤ä¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÍÄ»ù´ü¤ò½ª¤¨¡¢»Ò°é¤Æ¤â°ìÃÊÍî¡£±éµ»ÇÉ½÷Í¥¤Ø¤Î°ìÏ©¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯6·î28Æü¹æ¤è¤ê