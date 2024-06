エクソソーム提供も！青山レナセルクリニック「細胞加工センター」

青山レナセルクリニックは、今般、現在地の同ビル内の別フロアに施設を拡張し、あらたに無菌細胞培養室「青山細胞加工センター」を開設しました。

青山レナセルクリニック「細胞加工センター」

青山レナセルクリニックは、今般、現在地の同ビル内の別フロアに施設を拡張し、あらたに無菌細胞培養室「青山細胞加工センター」を開設。

既に保健所の開設許可及び再生医療の提供に必要な厚生労働省係属の委員会の承認を得ており、6月25日(火)プレオープン、7月2日(火)にグランドオープンとなります。

同院は2020年6月の開院以降、4年間にわたって順調に業容拡大を続け、現在の5階の施設が手狭となったため、今後のインバウンド患者の増加を見越し、あらたに別フロア(約240平方メートル)を増設する運びとなりました。

同院は、前身である医科・歯科併設の赤坂レナセルクリニック時代から乳歯歯髄由来の幹細胞培養上清治療(エクソソーム療法)に注力し、国内ダントツ首位の月間2,000ミリリットルを越える治療実績と豊富な臨床ノウハウを有しています。

今般の青山細胞加工センター新設に伴い、歯髄幹細胞培養のプロフェッショナルであり、日本再生医療学会認定の「上級臨床培養士」の監修の下、独自の製造プロトコルにもとづき最高スペックの乳歯歯髄幹細胞培養上清液(エクソソーム)を製造して患者様に提供していきます。

また、同院は2024年2月1日付で東京工業大学の沖野研究室と大気圧低温プラズマの再生医療分野への応用を目的とする共同研究を開始しており、従来製品の約15万倍の低温プラズマを産生できる医療用ジェット装置「Renacell Hyper Plasma」(商標登録出願中)の開発に成功しています。

青山細胞加工センターでは、この装置を使用して、低温プラズマの照射による幹細胞の増殖能の向上や幹細胞から分泌されるサイトカインの質量の変化等について実証実験を行う予定です。

