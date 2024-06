「ありがとう、ディオールとたくさんの愛」

俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは6月26日、自身のInstagramを更新。ハリウッド俳優のナタリー・ポートマンさんとのツーショットを披露しました。Cocomiさんは英語で「Thank you Dior, lots of love. Had so much fun talking with Natalie, I hope I can see you soon(ありがとう、ディオールとたくさんの愛。ナタリーと話すのがとても楽しかった、私はすぐにあなたに会えることを願っています)」とつづり、4枚の写真を公開しました。

フランス・パリでのオフショットも公開

肩が露出した白黒のノースリーブを着こなすCocomiさんと、花柄のドレスを着たナタリーさんが笑顔で写っており、楽しい時間を過ごせたように見えます。また、Cocomiさんは別の投稿で、オフショットを披露しています。24日の投稿では「これは3月にパリに行った時のお写真。サングラスなんかかけちゃって〜」とつづり、3枚の写真を公開しました。フランス・パリの街並みを背景に、サングラスをかけてベージュのコートを羽織ったCocomiさんの様子が確認できます。パリの美しい街並みにも違和感なく溶け込んでしまう姿で、Cocomiさんのルックスの良さが伝わってきます。そのほかにも、オフを過ごすショットや愛犬との仲むつまじい様子が見られるので、気になった人はCocomiさんのInstagramをチェックしてみてくださいね!(文:長谷川 優人)