・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．７４ドル（＋０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３６．６ドル（＋２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８９１．８セント（－１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５９．７５セント（＋１８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５２．２５セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９１．３０（＋０．０１）

出所：MINKABU PRESS