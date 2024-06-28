２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．７４ドル（＋０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３６．６ドル（＋２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９１．８セント（－１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５９．７５セント（＋１８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５２．２５セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．３０（＋０．０１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．７４ドル（＋０．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３６．６ドル（＋２３．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９１．８セント（－１．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５９．７５セント（＋１８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５２．２５セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．３０（＋０．０１）
出所：MINKABU PRESS