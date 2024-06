ドイツラグジュアリー家具ブランドCORをメインに展示！エース物産「FLACE NOOK」

エース物産は、ドイツのラグジュアリー家具ブランド「COR(コア)」をメインに展示したショールーム「FLACE NOOK(フレイス ヌーク)」を2024年6月24日(月)、東京・九段にオープンしました。

エース物産「FLACE NOOK」

開店日 : 2024年6月24日(月)

所在地 : 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-1 エース九段ビル1F

アクセス : 東京メトロ東西線・半蔵門線 都営新宿線「九段下」駅

Exit2より徒歩6分

営業時間 : 平日 10:00〜17:30(最終受付17:00) *予約制

定休日 : 土日祝

URL :

ショールームのご案内

NOOK(ヌーク)とは隠れ家、こぢんまりとした居心地の良い場所などの意味合いがあり、どなたでも気軽に来ていただき、リラックスした空間で同社の取り扱い製品をご覧いただきたいという思いからネーミングしました。

COR(COR Sitzmobel Helmut Lubke GmbH & Co. KG)は、1954年にドイツ・ヴェストファーレン地方で設立された高級家具メーカーです。

ソファやチェアを得意とし、洗練されたデザインと優れた品質、そして長持ちする耐久性で世界中に愛されています。

【歴史】

CORの創業者であるレオ・リュプケ氏は、もともと家具職人としての修行を積んでいました。

その後、1954年に息子ヘルムート氏とヴェストファーレンの名家ベントハイム・テクレンブルグ家当主アドルフ侯爵と共同でCORを設立。

ブランド名の「COR」は、ベントハイム・テクレンブルグ家紋章の3つの冠と、創業者3人の頭文字(C・O・R)に由来しています。

ラテン語の「COR」は「心」という意味を持ち、この言葉がCORの家具作りに対する情熱を表しています。

【特徴】

CORの家具は、以下の特徴で知られています。

●洗練されたデザイン

シンプルでありながら洗練されたデザインは、どんな空間にも溶け込みます。

●優れた品質

高品質な素材と熟練の職人技で作られた家具は、長年愛用することができます。

●長持ちする耐久性

CORは、家具が環境に与える影響を最小限に抑えるために、持続可能な素材を使用しています。

●豊富なラインナップ

ソファ、チェア、アームチェア、オットマン、テーブルなど、幅広い種類の家具に加え、家具以外にもラグや小物なども取り揃えています。

その評価は、近年ドイツ開催のG20・G7両サミットのメイン会議室、ファイブスタープラス「世界最高評価のクルーズ船 MS EUROPO 2」全客室に採用されるなどの納品実績が物語っています。

■ショールームのコンセプトは「Made in Germany」

バウハウス思想を継承し、シンプルな機能美を追求したCOR社製品をメインに、現存する世界最古の家具ブランドTHONET(トーネット)、世界で初めてシステム収納の概念を創り出したinterlubke(インターリュプケ)と、ドイツのラグジュアリー家具ブランドでコーディネートされた空間は、上質で洗練されたジャーマンモダンデザインを体感できます。

シンプルでありながら優美な高級感を感じさせるドイツメイドのプロダクトで、質感、空気感を大切にした心地の良いResidence空間をイメージしてコーディネートしました。

カタログでは伝わらないCORのこだわりの素材や革・ファブリックの触り心地、各商品の座り心地や構造も確かめることできる都心の隠れ家的ショールームです。

・THONET(トーネット)

トーネットは、1819年にドイツのボッパルトでミヒャエル・トーネットによって設立された家具メーカーで200年以上の歴史を持つ現存する世界最古の家具ブランドです。

曲げ木技術(ベントウッド技術)を開発し、量産体制を確立することで、世界中のカフェやレストラン、公共施設などに椅子を供給しました。

No.14は世界で最も売れた椅子として知られています。

シンプルなデザインと丈夫な作りで、カフェやレストランなど様々な場所で長く愛用されています。

トーネットは現在でも、曲げ木技術を使った家具を製造・販売しており、その洗練されたデザインは、世界中の多くの人々に愛されています。

・interlubke(インターリュプケ)

インターリュプケは、1937年にドイツのヴィーデンブリュックでハンス・リュプケとレオ・リュプケ兄弟によって設立された収納家具メーカーです。

「機能性」と「シンプルなデザイン」を追求した家具作りで知られており、世界初のシステム収納家具を開発したことで有名。

その特徴は無駄のないシンプルなデザインで、使いやすさを追求しています。

また、収納力や可動性にも優れており、限られたスペースを有効活用することができます。

インターリュプケの家具は、オーダーメイドで作ることができます。

そのため、自分の部屋のサイズやレイアウトにぴったりの家具を手に入れることが可能です。

