ジアスは、2024年6月28日(金)、国内最大級のインテリアのテーマパーク「ファニチャードーム本店(FDベイホールディング)」1階に、新店舗をグランドオープンします。

ジアス 名古屋店

オープン日 : 2024年6月28日(金)

取り扱い商品 : オーダーカーテン、家具、照明、輸入インテリア雑貨

アクセス : 〒455-0848

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1 ファニチャードーム本店1F

電話番号 : 0800-919-0030

営業時間 : 平日・日曜日・祝日:10時〜18時

土曜日・祝前日:10時〜19時

URL :

https://www.jias.co.jp/showroom/nagoya

ジアスは、2024年6月28日(金)、国内最大級のインテリアのテーマパーク「ファニチャードーム本店(FDベイホールディング)」1階に、新店舗をグランドオープンします。

■新店舗の紹介

同社は関東地方を中心に13店舗のショールームを構え、カーテン・家具や照明・インテリア雑貨など、さまざまなインテリアエレメントを取り扱っています。

従来のショールーム店舗では、完全予約制にて、インテリアアドバイザーがトータルコーディネートの提案をしてきました。

新店舗では、予約がないお客様にもお気軽に店内を見られます。

また、従来より展示をしていたカーテンやブラインドのほか、ECサイト「JIAS ONLINE」にて紹介しているインテリア雑貨を店頭販売します。

これまでECサイトでしか見ることのできなかった商品を、お気軽にお手に取ってご覧いただけます。

同社では今後も、ひとりでも多くのお客様へ感動をお届けするために、カーテンの提案はもちろん、日々の暮らしをもっと豊かにする、上質な空間を提案していきます。

■オープニングセール内容

新店舗オープンに伴い、オープニングセールを行います。

(1)オーダーカーテン成約特典(2024年6月28日〜2024年7月31日)

オーダーカーテンをご成約いただいたお客様には、特典として販売価格より「さらに10%OFF」。

(2)会員登録でクーポン配布(2024年6月28日〜2024年7月31日)

店舗へ来場の際、同社ECサイトに会員登録することで、店舗・ECサイトそれぞれに利用いただける500円クーポン2種を贈呈します。

*店舗用は店舗のみ、ECサイト用はECサイトのみ使用可能です。

*同社以外のファニチャードーム本店内の店舗では利用いただけません。

(3)【数量限定】来場特典(2024年6月28日〜2024年6月30日)

店舗にご来店いただいた方に、ささやかながらプレゼントを用意しています。

なお、3日間限定・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファニチャードーム本店にオープン!ジアス 名古屋店 appeared first on Dtimes.