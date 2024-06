『映画けいおん!』(2011年)、『映画 聲の形』(16年)などを手がけた山田尚子監督の最新作となる完全オリジナル長編アニメーション映画『きみの色』(8月30日公開)より、メインキャラクターのトツ子、きみ、ルイの3ピースバンドが美しい音色を奏でる“音ビジュアル”が解禁となった。先日フランスで行われた「第49回アヌシー国際アニメーション映画祭」で上映され、続く、中国の「第26回上海国際映画祭」では、アニメーション最優秀作品賞となる金爵賞を受賞し、授賞式に出席した山田監督は、檀上でトロフィーを受け取り、「アニメーションは素晴らしい力を持っていると思います。これからも世界中に向けて、たくさんのアニメーションを作っていけたらと思っています」と頼もしい言葉を残した。

これまで、トツ子、きみ、ルイの3人の“色”をメインにデザインした“色”ビジュアルがチラシ等に使用されてきたが、今回、新たに到着した“音”ビジュアルは、今にも3人が奏でる音色が聞こえてきそうなほど躍動感のあるデザインに仕上がっている。3人が汗を光らせながら生き生きとした表情でライブをしている画を切り取った青春の一瞬が詰まった一枚だ。劇中のシーンとは衣装が異なっており、今回特別に書き下ろししたもの。山田監督は「3人のライブリハーサル風景を切り取った、かけがえのない一瞬です」とコメントしており、「とてもカッコよくて、先の色にあふれたキービジュアルとの対比にどきっと胸が高鳴りました」と“音ビジュアル”への想いを語っている。■オリジナル・サウンドトラック&ノベライズ本を発売“音ビジュアル”の解禁とあわせて、牛尾憲輔による劇伴・劇中曲全52曲を収めた本作のオリジナル・サウンドトラック『映画「きみの色」オリジナル・サウンドトラック all is colour within』が8月28日に発売されることも決定。CD2枚組仕様で、Disc1には本編劇伴、Disc2には劇中バンド曲の新録フルサイズver.のほか、特報用楽曲やスケッチ音源など、本編未使用音源が収録されている。あわせて同日に、トツ子・きみ・ルイによる劇中バンド“しろねこ堂”の楽曲3曲をフルサイズバージョンで収録したマキシシングル「水金地火木土天アーメン」と、劇中でも使用された「水金地火木土天アーメン(DEMO ver.)」をはじめ、完成した状態とは異なるメンバーの貴重な作曲中/練習中の未完成デモバージョンを全3曲収録した「しろねこ堂デモテープ」がシングルカセットで発売される。さらに10月23日には、『映画「きみの色」オリジナル・サウンドトラック all is colour within』のLP盤2枚組がリリース予定。また、宝島社文庫よりノベライズ 『小説 きみの色』が7月12日に発売される。ノベライズ版では、リアルな人物描写や情景が細かく描かれたキャラクターたちに触れることができる。映画を観る前はもちろん、鑑賞後にも『きみの色』の世界をより深く理解できる一冊だ。YouTubeの東宝MOVIEチャンネルでは、毎月16日(いろ)の日に本作を彩る魅力について迫るYouTube企画【『きみの色』color palette】が連載中。6月16日の回は牛尾憲輔、7月16日は主人公3人の声を担当する、鈴川紗由&高石あかり(※高=はしごだか)&木戸大聖のもつ“color palette”に迫る内容となる。