¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¥¤¥ä¤Ê½¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ï¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤¬¸¶°ø¤«¤â¡¡Çß±«»þ¤Î¤¤¤Þ¤³¤½¡Ä¿¿²Æ¤òÁ°¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò
¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¥¤¥ä¤Ê½¤¤¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥«¥Ó¶Ý¤ÎË¦»Ò¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç·ò¹¯Èï³²¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á´ÈÌ¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥º¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤Î¾¾Â¼Î´»Ê¼ÒÄ¹¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÇß±«ÂÐºö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30Ê¬ÄøÅÙ¤Î³°½Ð¤Ê¤é¡Ä¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤º¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¡×¡¡Áí¹ç²ÈÅÅ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡ÈÀáÅÅ½Ñ¡É
Çß±«»þ¤Î¤¤¤Þ¤Ê¤¼¡¢¥¨¥¢¥³¥óÁÝ½ü¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¥«¥Ó½¤¯¤Æ¸ú¤¤¬°¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤é²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆÃ¤ËÇß±«¤Î´ü´Ö¤Ï¼¾µ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥óÆâÉô¤Î¼¾ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢¥«¥Ó¤äºÙ¶Ý¤Ê¤É¤ÎÈË¿£¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¡£¡Ö¿¿²Æ¤òÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï£´¤Ä¡£
¡ÚÍýÍ³¡¡¡¥Û¥³¥ê¤ÎÃßÀÑ¡á¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥ÈÌäÂê¡Û
³°¤«¤é¸«¤¿¤é±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤â¡¢Ä¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆâÉô¤Ë¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤òÉô²°Ãæ¤Ë»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤À¤é¤±¤ÎÉô²°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡£¤Þ¤¿¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡ÚÍýÍ³¢¡¡¥«¥Ó¤ÎÈË¿£¡áÇß±«¤Ï¥«¥ÓÁýÂç¤Îµ¨Àá¡Û
¥«¥Ó¤ÏÄÌ¾ï¡¢¼¾ÅÙ60%°Ê¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¾ÅÙ80¡óÁ°¸å¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤µ¨Àá¤¬º£¤Ê¤Î¤À¡£¡¡
¡ÚÍýÍ³£¡¡ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤Ç½ÐÈñÁý¡á¾ÃÈñÅÅÎÏÁý²Ã¡Û
¥Û¥³¥ê¤À¤é¤±¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¡ÖÌÜµÍ¤Þ¤ê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤ª¤¤ÎäÃÈË¼¤Î¸ú¤ÌÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÌµÂÌ¤ËÅÅµ¤¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬ÌÜµÍ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤ÏÎäÃÈË¼¤Î¸ú²Ì¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäË¼»þ¤ÇÌó4%¡¢ÃÈË¼»þ¤ÇÌó6%¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷ÎÌ¤ä¸ú¤¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÚÍýÍ³¤¡¡ÈËË»´ü¤òÈò¤±¤ë¡á°ÍÍê¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤âº£¡Û
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥óÁÝ½üÍÑ¤ÎÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤Ë¤¢¤ëÃæÀÀöºÞ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆâÉô¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢ÁÝ½üÊýË¡¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾¾Â¼¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤â·ë¶É¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»ÏËö¤¬°¤¯¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡¢¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ëÊý¤¬²È¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆâÉô¤Ë¥«¥Ó¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¹üÀÞ¤êÂ»¤Î¤¯¤¿¤Ó¤ì¤â¤¦¤±¡¢¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Îµ¡ºà¤Ç¹â°µÀö¾ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢ÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥«¥Ó¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤âÈË¿£¤¹¤ë¥«¥Ó¤ò·âÂà
¤Þ¤¿º£¤Îµ¨Àá¡¢¥«¥Ó¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢É÷Ï¤¾ì¡¢ÀöÌÌ½ê¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤ÉÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¥«¥Ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀÐ¸´¥«¥¹¡¢¿å¹¤¡¢¥Ì¥á¥ê¤Ê¤É¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢É÷Ï¤¾ì¤äÀöÌÌ½ê¤ÎÁÝ½ü¤â°ÍÍê¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¥¿¥ó¥¯ÉôÊ¬¤Ë¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë´¹µ¤Àð¤Ê¤É¤ÎÌý±ø¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤¤ê²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÖEMILY¡ÆS¡×¡ÊËÜÉô¡¦ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¾¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ç¤â½½Ê¬¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£