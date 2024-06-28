本日の予定【発言・イベント】
10:10 日銀国債買い入れオペ（3-5年、10-25年、25年超）
17:00 日銀国債買い入れ日程（7月-9月）
ECB消費者インフレ期待（5月）
19:00 為替介入実績（5月30日-6月26日）
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
21:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
29日1:00 ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
1:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）
財務省幹部人事が発表される見通し（※神田財務官の続投か退任かが決定）
イラン大統領選（5月19日ヘリ墜落事故でライシ大統領が死亡）
30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
フランス下院選挙、第1回投票（決選投票日7月7日）
ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席
クリーブランド連銀メスター総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票
※予定は変更することがあります
17:00 日銀国債買い入れ日程（7月-9月）
ECB消費者インフレ期待（5月）
19:00 為替介入実績（5月30日-6月26日）
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
21:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
29日1:00 ボウマンFRB理事、討論会参加（質疑応答あり）
1:40 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、AIと労働市場について講演（質疑応答あり）
財務省幹部人事が発表される見通し（※神田財務官の続投か退任かが決定）
イラン大統領選（5月19日ヘリ墜落事故でライシ大統領が死亡）
30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（6月）
フランス下院選挙、第1回投票（決選投票日7月7日）
ウィリアムズNY連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催イベント出席
クリーブランド連銀メスター総裁退任、7月FOMCは代わりにグールズビー・シカゴ連銀総裁が投票
※予定は変更することがあります