　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万9580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39977.46円　　ボリンジャーバンド3σ
39580.57円　　ボリンジャーバンド2σ
39580.00円　　28日夜間取引終値
39300.00円　　5日移動平均
39183.69円　　ボリンジャーバンド1σ
38930.00円　　一目均衡表・転換線
38876.40円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38786.80円　　25日移動平均
38700.00円　　一目均衡表・基準線
38420.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
37993.03円　　ボリンジャーバンド2σ
37596.14円　　ボリンジャーバンド3σ
35922.35円　　200日移動平均
245.25円　　27日日経平均株価現物終値


株探ニュース