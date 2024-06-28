日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の3万9580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39977.46円 ボリンジャーバンド3σ
39580.57円 ボリンジャーバンド2σ
39580.00円 28日夜間取引終値
39300.00円 5日移動平均
39183.69円 ボリンジャーバンド1σ
38930.00円 一目均衡表・転換線
38876.40円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38786.80円 25日移動平均
38700.00円 一目均衡表・基準線
38420.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.91円 ボリンジャーバンド-1σ
37993.03円 ボリンジャーバンド2σ
37596.14円 ボリンジャーバンド3σ
35922.35円 200日移動平均
245.25円 27日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39977.46円 ボリンジャーバンド3σ
39580.57円 ボリンジャーバンド2σ
39580.00円 28日夜間取引終値
39300.00円 5日移動平均
39183.69円 ボリンジャーバンド1σ
38930.00円 一目均衡表・転換線
38876.40円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38786.80円 25日移動平均
38700.00円 一目均衡表・基準線
38420.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38389.91円 ボリンジャーバンド-1σ
37993.03円 ボリンジャーバンド2σ
37596.14円 ボリンジャーバンド3σ
35922.35円 200日移動平均
245.25円 27日日経平均株価現物終値
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