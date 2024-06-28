WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¾Ð¤¦¡×¡¡¡È»à¤ÎÁÈ¡É²óÈò¤ËÊì¹ñ¸ÀµÚ¡ÄÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡Ö¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡×
ÃæÅìÀª¤¬Â·¤¦BÁÈ¤Ë´Ú¹ñ¤¬Æþ¤ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ë¤Ï¡¢2026ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅìÀª¤¬Â·¤¦°Û¼Á¤ÊÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¡ÊÆ±17°Ì¡Ë¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×ÆÃÀ¤Î°ã¤¤¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎWÇÕ¤Ï48¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿½Ð¾ìÏÈ¤Ï8.5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¿Ê½Ð18¥Á¡¼¥à¤ò6¥Á¡¼¥à¤º¤Ä¤Î3¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¥Û¡¼¥à&¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ê¤É¤ÈÃæÅìÀª¤¬Â·¤¦ÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤ò¼õ¤±¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNewsis¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï»à¤ÎÁÈ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Êì¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¾Ð¤¦¤¬¡ÄÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡Èµã¤¯¡É¡×¤È¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤òÈò¤±¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ï»à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÈò¤±¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¡£2023Ç¯AFC¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó°Ê³°¡¢BÁÈ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤¬Â°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×C¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉúÊ¼¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤â·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤È¾å°Ì2°Ì¤òÁè¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬ÆüËÜ¤ÏÌýÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐWÇÕ¹Ô¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£°ìÊýÃæ¹ñ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤ÊÉ¤ÎÂç¤¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢Àï¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë