¡Ö¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤Ç¤ë¡×½÷»Ò¤Î¥ä¥Ð¤¤²Ý³°³èÆ°¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼üâ¶¶ÍõÂç¿äÁ¦¤ÎÀÄ½ÕÉô³è¾®Àâ¡¢âÁ¤·¤¹¤®¤ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¡Ö¤¢¤ë°ìÆü¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¡¢¡ÖZÀ¤Âå¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë·æºî¾®Àâ6Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡ÒÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊäºî¤â¡ª¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÇÛÃ£°÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¡á¡ÖZÀ¤Âå¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë·æºî¾®Àâ6Áª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¿Æ¥¬¥Á¥ã¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î¥Ð¥º¥ï¡¼¥É¤«¤é¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö³Êº¹¡×¤Ø¤ÎÄü¤á¤È¡¢Æü¡¹¤òÂç²á¤Ê¤¯¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎËÉ±Ò¿´Íý¤Ê¤Î¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¿´Íý¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÎáÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸½¾õ¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê¾®Àâ¤¬ÎáÏÂ¤Îº£¡¢Â³¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡×¤ò´¶¤¸¤ë¾®Àâ¤ò¡ÖËÜ¤ÎÏÃ¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¡£
¡¡³Î¤¿¤ëÎØ³Ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÈà¤é¤È¡Öº£¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë6ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹â¹»À¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î3ºý¤Ç¤¹¡ÊÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¡ØËü»ö²÷Ä´ ¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ÙÇÈÌÚÆ¼ Ãø
¡ØËü»ö²÷Ä´ ¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ù
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿3ºý¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÏÃÏÊý¡¢¸Å¤Ó¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤¬»Ä¤ëËÌ´ØÅì¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç³è¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÍã¤òÌÜ°ìÇÕ¹¤²¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤Ç¤ë¡×ËÌ´ØÅì¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬Áª¤ó¤À¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹©¶È¹â¹»¤ËÄÌ¤¦3¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡£
¡¡µï¿´ÃÏ¤Î°¤¤²È¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢±Ø¶á¸ø±à¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àËÑ½¨Èþ¡£Ïª°Åª¤Ç¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÆÇ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Þ½ñ°Ñ°÷¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÇÀ®ÀÓÍ¥½¨¡¢°ì¸«¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿´¤Ë°Ç¤òÊú¤¨¤¿Ìð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ß¤ë¤¯¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤¬²á¾ê¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤Ç¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´ûÄêÏ©Àþ¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖºÇ°¤Î½ÐÍè»ö¡×¤ò·Ð¤Æ½¨Èþ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÊÊý¸þ¤Ø¡½¡½¡£
¡Ò¡ÖÂçËã¡¢¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¡ª¡¡»ä¡¢¼ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò°é¤Æ¤Æ¡Ä¡ÄÇä¤ê»«¤¯¡×
¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤«¤Ö¤ì¤¬¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤À¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ó
ËÄÂç¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¾ðÊó¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¢¡ÖËü»öµÙ¤¹¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Ìû²÷¡ª
¡¡¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò°ìÂÈô¤Ó¡¢ÆóÂÈô¤Ó¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢3¿Í¤Ï¹»¼Ë¤Î²°¾å¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂçËã¤ò°é¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤ÏµÞ²ÃÂ®¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÇúÁö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö¥ä¥Ð¤á¤Ç¼£°Â°¤½¤¦¤ÊÈÈºá¾®Àâ¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËËÄÂç¤Ê¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÊ¸³Ø¡¢±Ç²è¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¤Ï¤·¤Ð¤·¤ËËÄÂç¤Ê¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äºîÉÊÌ¾¤¬¡£
¡¡¥Ð¥¹¥¿¡¦¥é¥¤¥à¥º¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Í¥ß¡¼¡¢¤¿¤Þ¡¢¥É¥¢¡¼¥º¡¢¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¡¢¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡¢¥ï¡¼¥°¥Ê¡¼¡¢¡ØÌÊ¤Î¹ñÀ±¡Ù¡¢¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥¯¥é¥¤¥¹¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡¢¡Ø¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¡Ù¡¢¡Ø¤æ¤¤æ¤¤Æ¡¢¿À·³¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ø¥æ¡¼¥Ó¥Ã¥¯¡Ù¡Ø ¶ä²Ï¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¡¦¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ø¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡Ù¡Ø»ø½÷¤ÎÊª¸ì¡Ù¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¡Ö¼ÇÉÍ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó=¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë¡½¡½¡£
¡¡¿ÍÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Ê¸²½Åª¤Ê±Ä¤ß¤Ø¤Î¡¢¿¼±ó¤Ê¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÉ½ÌÀ¡£¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë3¿Í¤Ï¡¢²áµî¤È¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤ÎÃæ¤Ç¼«¤é¤òµß¤¦·çÊÒ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤³¤«¤éÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡Öº£¡×¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½¨°ï¡£¡ØÈ¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¡Ù¤È¤«¡ØËü»öµÙ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÌû²÷¤µ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÂçËã¤Î±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²÷Ä´°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¡Ê¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Î1¿Í¡¢ÃæÅçµþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁªÉ¾¤è¤ê¡Ë
¡¡ÇËÌÇÅª¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÁÖ²÷¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Ï¼ã¼ê±Ä¶ÈÉô°÷¤¬¹Í¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÂÓ¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¡¢¥È¤Ö¤¾¡ª¡×
¡ØÈ¬ÉÃ¤ÇÄ·¤Ù¡ÙÄÚÅÄÐÒÌé Ãø
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¡Ö¥È¥Ö¡×¤Ï¡¢¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤¤ï¤á¤Æ·òÁ´¡£Á´¹ñÂç²ñ¤ò¤á¤¶¤¹¹â¹»¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¡ÖÀÄ½ÕÉô³è¾®Àâ¡×¤ÈÂÓ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¡ÖÅØÎÏ¡¦Í§¾ð¡¦¾¡Íø¡Ê¢ª¤â¤Ã¤È¶¯¤¤Å¨ÅÐ¾ì¢ª¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¾¡Íø¡¢¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆÉ¤ßÌ£¡£¾®Àâ¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤¤¦¤ë¡¢¤¤ï¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅØÎÏ¡¦Í§¾ð¡¦¾¡Íø¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹ÀÄ½ÕÉô³è¾®Àâ
¡¡¾¯¤·Ç®ÎÌ¤¬Äã¤á¤À¤¬¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¹â¹»2Ç¯¤ÎµÜ²¼·Ê¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤ÇÂ¼ó¤ò²ø²æ¤·¡¢¥³¡¼¥È¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢»ö¸Î¤Î¡Ö¸¶°ø¡×¤òºî¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Î½÷»Ò¡¦¿¿Åç°½¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÌ¡²è¿·¿Í¾Þ¤Ç²Âºî¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤ÏÁÏºî¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡Ö°Å¤¤³¤¤ÎÄì¡×¤Ë¡£
¡Ò¡Ö......¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«Á´Éô¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ó
¡¡¹µ¤¨¤Ë´Å¤ó¤¸¡¢ÂàÉô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤È¤·»Ï¤á¤¿·Ê¤Ï¡¢°½¤Ë¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ÍÍê¤¬ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢Æ»¤ËÏÇ¤¦2¿Í¤ÎÆü¡¹¤Ë¤µ¤¶¤Ê¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÌòÂç³ØÀ¸ºî²È¤ÎºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤ë°ìºý¡£¡ÖÈ¬ÉÃ¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©¡¡
¡¡ºî¼Ô¤ÎÄÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÀ¸¡£15ºÐ¤Ç¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥ì¡¼Éô¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2¤Ä¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿´î¤Ó¤ä¶ì¤·¤ß¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢Åª³Î¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ëºî²È¡¦ÄÚÅÄ¤µ¤óÄìÎÏ¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¡£
¡Ò¡¡ËÍ¤Ï½õÁöµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£±öÌî¤Î¥È¥¹¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÃÏÌÌ¤ò½³¤ë¡£Ä·¤Í¤ë¡£ÂÀÂÜ¤Î¶ÚÆù¡¢¸ª¤Î¶ÚÆù¡¢Á°ÏÓ¤Î¶ÚÆù¡£Á¡°Ý¤Î°ìËÜ°ìËÜ¤¬³ê¤Ã¤Æ¡¢ºÙË¦¤¬Ç³¤¨¤¿¡£¶ÚÆù¤ËÄ¾ÀÜµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¤¬¡¢¼«Á³¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Î»ë³¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¡¢Ç®¤¬Çú(¤Ï)¤¼¤¿¡£¡Ó
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î郄¶¶ÍõÁª¼ê¤â¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡ÖÂ¿´¶¤Ê¹â¹»À¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬Âç¤¤¯¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¶ì¤·¤ó¤ÀÀè¤Ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂç¿äÁ¦¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬ÉÃ¡×¤È¤Ï¡¢»î¹çÃæ¡¢¼ç¿³¤¬Å«¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤«¤éÈ¬ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¿Â§¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò»Ø¤·¤¿¤â¤Î¡ÊÁê¼ê¤Ë1ÅÀ¤¬Æþ¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Êª¸ì¤Î½ªÈ×¡¢·Ê¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÈ¬ÉÃ¡×¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢·Ê¤Ï¤½¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÈ¬ÉÃ¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¿´¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ·¤Ö¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÈ¬ÉÃ¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢À§ÈóËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£
¡Ø¤½¤ì¤ÏÀ¿¡Ù ¾èÂåÍº²ð Ãø
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏÃÏÊý¤Ë½»¤à¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº´ÅÄÀ¿¡£¡Ø¤½¤ì¤ÏÀ¿¡Ù¤Ï¡¢À¿¤¬Åìµþ¤Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³¹ÔÆ°¤Î°ìÆü¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤»¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
Ê¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ
¡¡ºî¼Ô¤Î¾èÂå¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÁÏºî¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜÅö¤Æ¤Î¾ì½ê¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë°ì¥«·î¤¯¤é¤¤Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¹Ô¤Êý¤ÇÆ±¤¸¾ì½ê¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤ì¤ÏÀ¿¡Ù¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüÌî»Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÊÝ°é±à»ù¤¿¤Á¤¬Íî¤ÁÍÕ¤ÇÍ·¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤â¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë±à»ù¤¿¤Á¤¬»¶Êâ¤ËÍè¤ë¤È¤«¡¢¤¤ì¤¤¤Ê´¥¤¤¤¿Íî¤ÁÍÕ¤¬Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÉñÂæ¤Î¾õ¶·¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿É÷·Ê¤«¤éÅöÁ³µ¯¤³¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¾®Àâ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸«¤¿¤â¤Î¤ò¾®Àâ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¿Í¤¬¤Ê¤Ë¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ê¹¥½ñ¹¥Æü¡¡¾èÂåÍº²ð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë
¡¡À¿¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³¹ÔÆ°¤ÎÆü¤Ë¡ÖÆüÌî¤Ë½»¤à¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡¢1¿Í¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ç¤È¤â¤ËÆ°¤¯Í½Äê¤ÎÈÉ°÷¤¿¤Á¤Ë¹ð¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤ÏÃË»Ò4¿Í½÷»Ò3¿Í¡¢¿Íµ¤¼Ô¤ÈÍ¾¤ê¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÈÉ°÷¤Ë¡ÊÀ¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¡¦¾®ÀîÉö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£ºÇ½ªÅª¤ËÃË»Ò3¿Í¤ÏÀ¿¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½÷»Ò¤Ï³Ø¹»¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò¤ÎGPS¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÄÌ¤ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃË»Ò¤Î¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤¹©ºî¡×¤Ë¶¨ÎÏ¡£ÃË»Ò4¿Í¤ÏÌ©¤«¤ËÆüÌî¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
¡¡Ê¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹â¹»À¸7Ì¾¤¬¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤ä¥·¡¼¥ó¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤³¤Î¾å¤â¤Ê¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Æ¡¢âÁ¤·¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÇØ·Ê¤¬¥Ú¡¼¥¸¤ò·«¤ë¤´¤È¤Ë¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¶µ¼¼¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÆ±µéÀ¸½÷»Ò¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¾®ÀîÉö¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê»ëÀþ¤ÎÉÁ¼Ì¡£
¡Ò¡¡¾®ÀîÉö¤Ï´é¤ò²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ´ù¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÎÙ¤Î°æ¾å¤ÎÇØÃæ¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¡¢È·Èø(¤ß¤¾¤ª¤Á)¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£Íð¤µ¤ì¤Æ¥¢¡¼¥Á¤òÉâ¤«¤»¤¿¿§ÁÇ¤ÎÇö¤¤ºÙ¤¤È±¤¬¡¢Áë¤«¤é¼Ð¤á¤Ëº¹¤¹¸á¸å¤Î¸÷¤òÆ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢Àª¤¤¤è¤¯³«¤¤¤¿¶µ¼¼¤Î°ú¤¸Í¤¬ÏÈ¤òÃ¡¤¯¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹Ãæ¤¬°ìÀÆ¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¯¤È¡¢È¾Ê¬´é¤ò½Ð¤·¤¿Ì¾¼è¤Î¸µ¤Ë¡¢¸Í¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥«¥´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÄä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤º¤Ã¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¿¡£
¡¡¸þ¤Ä¾¤ë¤È¡¢¾®ÀîÉö¤Ï°æ¾å¤Î²û¤Ë¤â¤°¤ê¤³¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£²£È±¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤«¤é²¿²ó¤«¡¢½Ö(¤Þ¤Ð¤¿)¤¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´ËËý¤ÊÌÜ¤ÎÊÄ¤¸¤¿¤ê³«¤¤¤¿¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÆ·¤Ï¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤ËâÌÌÓ¤¬¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´Ö¶á¤Ç¡¢½á¤à¤è¤¦¤Ê¸÷¤ò¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡½¡½Âà¶þ¡£´î¤Ó¤äÅÜ¤ê¡¢°¥¤·¤ß¤Ë¤Õ¤ì¤¿»þ¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢Âà¶þ¤òÞý(¤ß¤Ê¤®)¤é¤»¤Æ¤µ¤¨¾®ÀîÉö¤ÎÆ·¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó
¿¥ÅÄºîÇ·½õ¾Þ¼õ¾Þºî¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÏËÜºî¤Ç·Ý½ÑÁª¾©¤â¼õ¾Þ
¡¡ÎáÏÂ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÊ¸³Ø¤¬»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿µ±¤¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àè¤Ë°ú¤¤¤¿ºî¼Ô¤ÎÁÏºî¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤È¤³¤È¤óÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¡¢½ñ¤Î±¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ¤¦¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê½Î¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ²±¤¬¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÉÁ¼Ì¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿µÜÂô¸¼£¤ä¤Ä¤²µÁ½Õ¡¢»ùÆ¸Ê¸³Ø¼Ô¤ÎÄ¹ºê¸»Ç·½õ¤äÌ¡²è²È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼Î©ÀÐ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±üÅÄÌ±À¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉ½¸½¼Ô¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬À¿¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤âºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÅÚ¾í¤ÈÊª¸ì¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂè169²ó³©Àî¾Þ¤Î¸õÊäºî¤È¤Ê¤ê¡¢Âè40²ó¿¥ÅÄºîÇ·½õ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾èÂå¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤ÇÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡ÊÂè74²ó¡Ë¤Î·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎËÁ¸±¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤ÉÀÚ¼Â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¨¥ë¥á¡¼¥É¤Ê¡Ê¶Ú½ñ¤¤¬¤è¤¤¡ËÊª¸ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¶ìÆ®¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾èÂå¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ê¿¥ÅÄºîÇ·½õ¾ÞÁª¹Í°Ñ°÷¡¦¸ÅÀîÆü½ÐÃË¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À§ÈóÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¡×¡Ê·Ý½ÑÁª¾©¡¦Â£¾ÞÍýÍ³¤è¤ê¡Ë¡¡
¡½¡½¡½¡½¡¼
¡¡»°¼Ô»°ÍÍ¤Ê¤é¤Ì»°ºî»°ÍÍ¤Î¹â¹»À¸³è¡£¤Ä¤Í¤ËËü»ö²÷Ä´¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Æ»¤ËÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¡¢¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÏ·¶¤ËÃ£¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»°ºî¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖËÜ¤ÎÏÃ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿ËÜ¤ÎÏÃ¡Ë