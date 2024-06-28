Æü¾ï¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¡È¥Ç¥·¥ê¥Ã¥È¥ë¡É¤¬¡¢»»¿ô¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËÉÑ½Ð¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Û¤Ü»È¤ï¤ì¤Ê¤¤dL¤¬¡¢»»¿ô¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËdL¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÎã¤â¤¢¤ë¡×
Æ±»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î´©¹Ô¡£ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢Æ±»á¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö70kg¡á¢¢t¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö70kg¡á¢¢t¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Ökg¤Èt¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö1000kg¡á1t¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö1000kg¡á1t¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö1000¤È1¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1000¤ò¡Ö1000¤Ç³ä¤ë¡×¤È1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê1000kg¢ª1000¡à1000¡á1¢ª1t¡Ë¡£
£¡Ö70kg¡á¢¢t¡×¤Î70¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö1000¤Ç³ä¤ë¡×¤È¡¢0.07¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬0.07¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê70kg¢ª70¡à1000¡á0.07¢ª0.07t¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤µ¡Êcm¡¢m¤Ê¤É¡Ë¡¢½Å¤µ¡Êg¡¢t¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌÌÀÑ¡Ê㎠¡¢ha¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÈÍÆÀÑ¡Ê㎤¡¢L¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃ±°Ì¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö1000kg¡á1t¡×¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤Î¤ª¤µ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±½ñ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
dL¤¬¡¢»»¿ô¤Ç¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
ÍÆÀÑ¤ÎÃ±°ÌdL¡Ê¥Ç¥·¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¡£¤³¤ÎÃ±°Ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¾®³Ø¹»¤Ç½¬¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢dL¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¡¢¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¤Ç¤Ï¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Û¤Ü»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»»¿ô¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢dL¤ÎÀÜÆ¬¸ìd¡Ê¥Ç¥·¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£d¡Ê¥Ç¥·¡Ë¤Ï¡¢¡Ö10Ê¬¤Î1¡×¤òÉ½¤¹ÀÜÆ¬¸ì¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢1L¤Î¡Ö10Ê¬¤Î1¡×¤¬1dL¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö1L¡á10dL¡×¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ÖÃ±°Ì¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÇL¤ÈdL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö1L¤Þ¤¹¡×¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤ì¤¿¿å¤Ï¡¢10¸Ä¤Î¡Ö1dL¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ö1L¤Þ¤¹¡×¤Ë¤Ï¡¢10¸ÄÊ¬¤Î¡Ö1dL¤Þ¤¹¡×¤Î¿å¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ö1L¡á10dL¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±°Ì¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ä¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢dL¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ò¤¢¤¨¤Æ¶µ²Ê½ñ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢dL¤è¤ê¾®¤µ¤¤Ã±°Ì¤ËmL¡Ê¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö1L¡á1000mL¡×¤Ç¤¹¡£¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Â½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö1mL¤Þ¤¹¡×¤ò1000¸ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢mL¤ÎÁ°¤ËdL¤ò¶µ¤¨¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢dL¤ÎÀÜÆ¬¸ìd¡Ê¥Ç¥·¡Ë¤¬»È¤ï¤ì¤ëÎã¤È¤·¤Æ¡¢²»°µ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃ±°ÌdB¡Ê¥Ç¥·¥Ù¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö1B¡á10dB¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÂºÝ¤ËdL¤¬»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ï¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢dL¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÌîºÚ¤Î¼ï¡Ê¤¿¤Í¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ª¥¯¥é¤Î¼ï¡¡1dL¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½µ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¼ï¡¡dL¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤Î¼ï¤¬¡¢dL¤ÎÃ±°Ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î¤È¤¤ËdL¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ë¤âÅöÁ³¡¢dL¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö0.3dL¡á¢¢mL¡×¤Î¢¢¤ò½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î1ºý¤Ç¡¢ÍÆÀÑ¤ÎÃ±°Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤µ¡¢½Å¤µ¡¢ÌÌÀÑ¡¢ÂÎÀÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ±°Ì¤Î´¹»»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£