元ソフトバンク監督の秋山幸二氏(62)の娘でタレント、スポーツキャスターの秋山真凛(27)とプロゴルファー杉本エリック(30)が27日、それぞれのSNSを更新し、結婚を報告した。

ウエディングドレス姿の秋山とスーツ姿の杉本のツーショットをアップ。秋山は「このたびプロゴルファーの杉本エリックさんと約2年の交際期間をへて結婚致しましたことをご報告させていただきます。彼とはゴルフ中継のお仕事をきっかけに知り合いました。彼といると自然と笑顔が増え心から信頼でき幸せと感じられます」。杉本は「A start of a new chapter,with my wife(妻との新しい章のスタート)」と書き込んだ。今月7日付で日刊スポーツが報じていた。