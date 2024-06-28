¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç¤¬¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎàÀ»ÃÏ·èÀïáÇ®Ë¾¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê£³£±¡á£Á£Å£×¡Ë¤È¤ÎàÀ»ÃÏ·èÀïá¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡££Á£Å£×¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê£³£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£··î£±Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥½¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤È¤Î¥ª¡¼¥¨¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÈÇÕ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ËÎ×¤à¡£ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÈë¤á¤ëàÆüÊÆ¥É¥é¥´¥óÂÐ·èá¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂëÌÚ¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤Î¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥¯¥¹¥ê¡¼¤ÎÈ¿Â§¤Ë¤è¤ë³¥¿§·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÈÂëÌÚ¤¬¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È»þÂå¤Î£²£°£±£°Ç¯£··î¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤Î£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤Ø¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¡££²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¼ýÏ¿¸å¤Î°ì»þµ¢¹ñÍ½Äê¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÈâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆµìÍ§¡Ê¸Íß·ÍÛ¡Ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î½À½ÑÆ»¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤êÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤è¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ì¥Õ¥í¥ê¥À¹ç½É¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ó¡¼¥Á¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±Àã¿«¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ïº£Ç¯¸Â¤ê¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤Í¡£°¤¤¤±¤É¾¡¤ÁÆ¨¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¼Ô¤Ï£¸·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Ë±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¤Ç¡¢£Á£Å£×À¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£¸½²¦¼Ô¤Î¥¹¥ï¡¼¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¤Ï£Æ£Ä¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£ÂëÌÚ¤Ï¡Öº£¤Î²¦¼Ô¤¬²¶¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¸÷±É¤À¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤è¡£¤ª¸ß¤¤¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉµîÇ¯¡¢²¶¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ÎÁ°Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¿·ÆüËÜ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥Èµé¤ÎÀï¤¤¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¡¢±Ñ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï£¹·î£·Æü¤Î»³Íü¡ÊÃÏ¸µ³®Àû¶½¹Ô¡Ë¤À¤«¤é¡££²£°¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä£Î£Å£Ö£Å£Ò¡ÊÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¡Ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤¬¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÌîË¾¤òÊú¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð·â¤¹¤ë¡£