【「アオアシ」36巻】6月28日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「アオアシ」の36巻を6月28日に発売する。価格は770円。

本作はTVアニメ化もされた小林有吾氏の“Jユース”サッカーマンガで、単行本の累計発行部数は2,000万部を突破している。

36巻ではvs.バルセロナユースの試合がさらにヒートアップ。ポゼッションサッカーに対応できずエスペリオンが劣勢に陥るなか、エース・栗林が活躍を見せる。

また巻末には、中村平を主人公にしたスピンオフ読切「アオアシ ミッドナイト・ダイナー」の前編も収録されている。

【「アオアシ」36巻あらすじ】

バルサ戦前半、エンドレスヒートアップ!!

バルサのお家芸であるポゼッションサッカーに対応できず、

劣勢に陥るエスペリオン。

そんなチームを救ったのは……エース・栗林!

卓越したテクニックで流れを一気に引き戻す!!

エスペリオンに流れが傾く中、

かねてから福田監督が仕込んでいた「秘策」が発動して!?

試合が“大きく動く”第36集!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.