ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは27日、今年10周年を迎えるエリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』で記念イベント『バック・トゥ・ホグワーツ』を開催することを発表しました。

イベントが開催されるのは9月1日の1日限定。この日は作品の世界において、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期がはじまる節目の日で、ホグワーツの生徒たちがマグルの世界からホグワーツへ戻ることから、『バック・トゥ・ホグワーツ』と呼ばれています。『バック・トゥ・ホグワーツ』は、世界中のファンにとって大切な1日として親しまれているということです。

『バック・トゥ・ホグワーツ』をパークで開催するのは初。当日はパーククローズ後に、9月1日にホグワーツ特急が出発する『9と3/4番線』にちなんだ934人限定で、エリアやショップ、アトラクション、この日のためだけの特別なエンターテインメントが楽しめるということです。

