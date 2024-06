カー用品メーカーMAXWINは、お子様の夏の暑さ・熱中症対策に最適なチャイルドシート・ベビーカー専用のファン付クールシート『K-SHE14』を2024年6月24日より販売中です。

MAXWIN『チャイルドシート・ベビーカー専用ファン付クールシート K-SHE14』

対象年齢 :新生児〜6歳頃まで

製品サイズ:約88×32cm

風量調整 :3段階

入力 :5V 2A

消費電力 :4.5W

カー用品メーカーMAXWINは、お子様の夏の暑さ・熱中症対策に最適なチャイルドシート・ベビーカー専用のファン付クールシート『K-SHE14』を2024年6月24日より販売中!

【製品特徴】

サラサラシートで赤ちゃんに快適風を全身に届けてサラサラに!

4層構造のシートで心地よい肌触り。

シートのメッシュ生地から風を出して、背中ムレを防ぎ、熱のこもりやすいチャイルドシートやベビーカーが快適空間に早変わり!

◆お子様の夏の暑さ対策に最適!

夏の日光の照り返しで赤ちゃんが温度差を感じやすくてお出かけの時が心配…。

快適ファンでシート全体へ送風でき、体温調節が難しい赤ちゃんの熱中症対策に最適です。

◆4層のシート構造で風が通りやすいメッシュ生地

20個の空気穴で風が通りやすいメッシュ生地になっており、しっかりと空気を届けます。

汗っかきの赤ちゃんの背中もサラサラをキープできます。

◆3段階の風量調整可能。

タイマー設定も可能!

風量調整はケーブル側のリモコンで「強/中/弱」の3段階調整が可能。

タイマー機能も搭載しており、一定の時間だけ風を送り続けることもできます。

◆チャイルドシート・ベビーカー両対応

取り付け、取り外しが簡単なので、チャイルドシートだけではなくベビーカーにも設置可能です。

万全な熱中症対策で快適なお出かけができます。

◆足元ファンガード付き

赤ちゃんが触れない場所にファンを配置し、指が入らないファンガード付きの設計なので安心して使用できます。

◆USB給電式なので工具不要で簡単取り付け

USBで常時給電できる車はもちろん、モバイルバッテリーなどでも使用することができます。

◆軽量設計・コンパクトサイズ

軽量設計なのでベビーカーに装着しても重さの負担にならず、コンパクトサイズなので折りたためば持ち運びの邪魔になりません。

◆まるごと洗える

ファンを取り外してシートを丸ごと洗えるので、簡単にお手入れできます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャイルドシート・ベビーカー専用!MAXWIN『ファン付クールシート K-SHE14』 appeared first on Dtimes.