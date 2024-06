シリーズ実写版「ONEPIECE」シーズン2で新登場するスモーカー役が決定した。海外ドラマ「Monarch(原題)」などに出演するイギリス出身の30歳、カラム・カーが抜擢された。ほか、たしぎやワポル、ドルトン役を演じるキャストも発表されている。

バロックワークスの、に続き、新たに登場が判明したのは4名のキャラクター。海軍本部のメンバーであるスモーカー役にはドラマ「Monarch」や「Glow&Darkness(原題)」のカラム・カー、スモーカーと行動を共にする剣士たしぎ役には、アニメ「スター・ウォーズ:ヤング・ジェダイ・アドベン チャー」や『フィアー・ストリート』シリーズに出演するジュリア・レーヴァルトが起用された。“麦わらの一味”とは因縁のある二人だが、本作ではどのような活躍を魅せるのか。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社 Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社

原作でも長きにわたり登場し続けているワポル役を演じるのは『ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち』などに出演するロブ・コレッティ、ワポルの部下・ドルトン役は新鋭タイ・キーオ。続編の制作決定が発表された際ので、原作者・尾田栄一郎が「ここから先は、麦わらの一味にも優秀な“船医”が必要になってくる気がしますね。ご期待ください!」と告げており、あの島のエピソードを予感させる2人だ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社 Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社

世界中を熱狂の渦に包んだシーズン1では、ルフィの故郷・東の海(イーストブルー)を舞台に、バギーやアーロンといった荒くれ 者の海賊たちとの壮絶なバトル、“麦わらの一味”が冒険へ繰り出す原点が描かれた。ついに海賊の勲章とも言える賞金首になったルフィと仲間たちはそれぞれの夢を掲げ、偉大なる航路(グランドライン)に一歩踏み出した。

シーズン1でより絆を深めた“麦わらの一味”のキャスト陣とともに紡がれる、波乱と冒険に満ちたストーリー。連日にわたって、 秘密犯罪結社バロックワークス、ドリーとブロギー、クロッカス、今回のメンバーと発表されてきたシーズン2の新キャスト陣。続報にも期待したい。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信。

