コリラックマと旅するツアーイベント『コリラックマのわくわくトリップ』が、本日6月27日(木)より、大丸東京店にて開催! 展示やグッズコーナーなど、見どころをチェックしよう!『コリラックマ』は、どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。2003年にリラックマが初めて登場した翌年の2004年に初登場した。

そんな『コリラックマ』が今年20周年を迎えたことを記念し、『コリラックマのわくわくトリップ』が開催! ファン必見の素敵な展示や、限定品を含めたグッズの販売など、見どころ満載となっている。詳しく見ていこう!【コリラックマらしさ満載の展示!】会場では、コリラックマの歴代テーマを振り返ったり、コリラックマの旅の様子がのぞけちゃうコリップ日記が読めたり、コリラックマと一緒に落書きができるコーナーがあったりと、充実の内容となっている。また、会場内のいたるところにコリラックマのいたずらが?!ぬいどりスポットもあるので、ぜひお気に入りのコリラックマのぬいぐるみと一緒に撮影を楽しんでほしい♪【20周年イベントにふさわしい素敵なグッズ!】イベントのタイトルでもある「わくわくトリップシリーズ」として、コリラックマのいたずら&やんちゃでいっぱいな旅をテーマにしたシリーズのグッズや、コリラックマの歴代テーマやぬいぐるみを振り返ることができるグッズ、イベントでしか手に入らない開催地域デザインのグッズなどが登場!展示を楽しんだあとは、グッズコーナーでお買い物を楽しみましょう♪【コンプリートしたくなる可愛いノベルティが登場!】会場にて、一定の金額以上お買い上げの方に、ノベルティがプレゼントされる。第一弾では、コリラックマの「だいじ」なチャームポイントのボタンが布缶バッジに! カラフルなボタンや、コリラックマ歴代シリーズデザインのボタンが、15種類登場する。第二弾では、会場限定でオリジナルデザイン絵葉書セット(2枚入り)が配布される。ノベルティはすべて各配布場所ごとで異なったデザインで配布されるため、コンプリートはなかなか難しいかもしれないが、ファン必見のアイテムなので、ぜひチェックを!『コリラックマのわくわくトリップ』は、大丸東京店を皮切りに、全国5都市を巡回していく。どうぞお楽しみに!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.