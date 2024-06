BtoB売上構成比27％達成！LIMO「鍵のナンバーワンロック24」

LIMOは、コロナ禍における鍵業界の情勢変化に対応し、コロナ前のBtoB売上構成比9%から現在27%まで営業転換を達成しました。

LIMO「鍵のナンバーワンロック24」

LIMOは、コロナ禍における鍵業界の情勢変化に対応し、コロナ前のBtoB売上構成比9%から現在27%まで営業転換を達成。

■背景

鍵業界では、鍵の開錠業務などを依頼した際に広告に表示されていた金額と実際の請求金額との乖離が頻発し、ユーザーが不信感を抱く状況が続いていました。

さらにコロナ禍での外出規制により人々の動きが制限され、外出に伴う鍵トラブルが減少したことで、業界の常が変化しました。

その一方で、在宅時間が増えたことにより住宅の快適性を高める修繕対応が増加。

このような業界の変化に迅速に対応するため、企業としての転換を図ることに至りました。

■BtoB市場への転換と非接触鍵の導入

コロナ禍の人的移動制限のマーケット変化は大きく、外出に伴うトラブル発生率は減少。

これまで当たり前に行なってきたトラブルシューティングも50%以下まで低下しました。

また室内における修理交換依頼、玄関修理依頼が15%程度増加傾向だったことから、toCからtoBへと営業転換を行う決断をしました。

toBにおける業務内容の変化は報告義務が発生するため、社内DX化を促進させクライアントにも即時報告を行うことで受注販路拡大の追風に。

技術を提供するサービスから【安心・安全・信頼】を提供するサービスへ会社の方針を変更しました。

また非接触の鍵の増加に伴いメーカーとの取引・対応を強化し、BtoB売上構成比9%から27%を達成、昨年過去最高売上を達成しました。

■「鍵のナンバーワンロック24」について

同社が展開する「鍵のナンバーワンロック24」は、住宅系、車・バイク系、金庫、細かなものだとスーツケース・自転車、ロッカーなどオフィスで使用するものを対象としています。

主に鍵を開ける、交換・修理する、鍵を作るなどのサービスを提供しており、B向けのサービスも同様に、住宅・車・バイクなどの鍵を開ける・交換・修理、場合によっては鍵の作成も行なっています。

エンドユーザーのお悩み解消に留まらず、クライアントにとっても有益になるような提案を追加したり、中長期的にベストを提供することが他社との大きな違いです。

トラブルシューディングだけではなく、トラブルに至る原因から解消することを目的としています。

