USJ初開催「バック・トゥ・ホグワーツ」閉園後にハリー・ポッターエリアを体験、“934”名限定で

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、ファンのお祝いイベント「バック・トゥ・ホグワーツ」を、2024年9月1日(日)に1日限定で開催する。

USJで「バック・トゥ・ホグワーツ」初開催

ハリー・ポッターの作品世界において9月1日は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期がはじまる節目の日。ホグワーツの生徒たちはホグワーツ特急に乗車し、マグル(人間)の世界から学校へ戻ることから「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれており、世界中のファンが皆でお祝いをする特別な日として知られている。

パーク閉園後にハリー・ポッターエリアを体験

そんな背景のもと、USJの人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の10周年を記念して、「バック・トゥ・ホグワーツ」イベントが実現。お馴染みの「9と3/4番線」にちなんだ934名の招待ゲストは、9月1日(日)の閉園後、ファンだけで「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアやショップ、アトラクションを楽しむことができる。

イベント当日は、「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」や「ホグワーツ・キャッスルウォーク」「フィルチの没収品店」などが体験できるほか、魔法界で大人気のドリンク「バタービール」を楽しめる「バタービール・カート」も営業する。

バック・トゥ・ホグワーツの参加方法は?

専用パスの購入者に限定されたイベントで、通常の「1デイ・スタジオ・パス」に「バック・トゥ・ホグワーツ」への特別招待が付随したチケットの抽選受付が、6月27日(木)より順次スタート。イベントチケットのみの販売は無いのでご注意を。

開催概要

「バック・トゥ・ホグワーツ」

開催日時:2024年9月1日(日) 21:30〜22:30

チケット価格:「9/1 バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント・パス」大人・子ども共通 9,400円

※専用パス購入者限定のイベント。

※当イベントへの参加は通常の1デイ・スタジオ・パス購入に付随した特別招待となる。イベントチケットのみの販売は行わない。

※チケットは当選者のみ購入が可能。

抽選申込期間:

[一次抽選受付]2024年6月27日(木)12:00〜7月7日(日)23:59

[二次抽選受付]7月15日(月)12:00〜7月21日(日)23:59

[先着販売]7月29日(月)12:00〜8月18日(日)22:00

※ローチケサイトより応募可能。

抽選結果発表日:

[一次抽選]7月10日(水)15:00

[二次抽選]7月24日(水)15:00

販売箇所:ローソンチケット(WEB)

体験者数:計934人

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」



<体験可能な稼働アトラクション/ショップ/カート>

・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー

・ホグワーツ・キャッスルウォーク

・フィルチの没収品店

・オリバンダーの店

・バタービール・カート ※「三本の箒」前

・マジック・ニープ・カート

※「三本の箒」では飲食物の提供なし。入店は可能。

※上記以外はクローズ。



