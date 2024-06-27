Stray Kids（ストレイキッズ）ライブBlu-ray『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の特設サイトがオープン
■特設サイトでは、FANCLUB会員限定まとめ買い予約購入特典「お名前入り『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』全2形態収納BOX」の絵柄が公開！
Stray Kidsが、9月18日にリリースするライブBlu-ray『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』の特設サイトを公開した。
『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』は、2023年に開催され、計34万人を動員した4大ドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』から、Stray Kids初の東京ドーム公演の模様を収めた映像作品。
完全生産限定盤には、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナル銀テープや、メンバーサイン＆メッセージプリント入りオリジナルバルーンなど豪華な特典が付属する。
今回オープンした特設サイトでは、FANCLUB会員限定まとめ買い予約購入特典「お名前入り『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』全2形態収納BOX」の絵柄が公開された。
なお、Stray Kidsは7月19日に韓国ミニアルバム『ATE』を発売することも決定している。
リリース情報
2024.07.19 ON SALE
MINI ALBUM『ATE』
2024.09.18 ON SALE
Blu-ray 『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』
『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』特設サイト
https://www.straykidsjapan.com/5-star_2023/
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com