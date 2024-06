デビュー20周年を迎えた木村カエラが、デビュー20周年を記念して<KAELA presents CIRCLE K Thanks 2024〜20th KICK OFF LIVE〜>を開催。本公演より、映画『九十歳。何がめでたい』主題歌のために書き下ろした新曲「チーズ」のライブ映像を公開した。この公演には全国からファンが訪れ、19日に配信リリースしたばかりの新曲「チーズ」や、ファンクラブライブならではのセットリストで20周年を共にお祝いした熱いライブが行われた。

セットリスト



<KAELA presents CIRCLE K Thanks 2024〜20th KICK OFF LIVE〜>2024年6月23日M1.Dear Jazzmaster'84M2.MAGNETICM3.Magic MusicM4.チーズM5.リルラ リルハM6.COLORM7.Ring a Ding DongM8.ケセラセラM9.dolphinM10.BecauseM11.HEROM12.CircleM13.戦闘的ファンタジーM14.L.drunkM15.はやる気持ち的My WorldM16.You bet!!M17.タイトル未定(新曲)-ENCORE-EN1.Level 42EN2.You know you love me?