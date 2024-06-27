『ユイカ』、2ndライブ＜Sweet alyssum＞を2025年1月に横浜と大阪で開催
19歳の女性シンガーソングライター『ユイカ』が2025年1月、2ndライブ＜Sweet alyssum＞を横浜と大阪で開催することが発表となった。
◆『ユイカ』画像
これは本日6月27日に開催された自身初ライブ＜Agapanthus＞のMC内でアナウンスされたものだ。＜Sweet alyssum＞は1月8日および9日のKT Zepp Yokohama 2DAYS、自身の20歳の誕生日1月12日にZepp Osaka Baysideといった全3公演となる。チケットのオフィシャル最速先行は本日21時より。
■＜『ユイカ』 2nd LIVE 「Sweet alyssum」＞
▼2025年
1月08日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
1月09日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
1月12日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
▼チケット
指定席[一般] ￥6,500(+1D)
指定席 [学割] ￥5,500(+1D)
※学割チケットご購入の方は、入場の際に学生証のご提示が必要となります。
【オフィシャル最速先行】
受付期間：6月27日(木)21:00〜7月15日(月/祝)23:59
https://w.pia.jp/t/yuika-2ndlive/
（問）Intergroove Productions Inc.
https://forms.gle/hbr2RyQW76UK9SWYA
■新曲「あなたが知らない貴方のうた」
2024年6月28日(金)配信
https://yuika.lnk.to/anatagaPR
※このURLは配信日以降有効
■1st アルバム『紺色に憧れて』 完全受注生産限定書籍型CD
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定完全受注生産盤】
PDCV-1241 8,800円(税込)
仕様 : 44P書籍型CD+Blu-ray+グッズ(栞、ステッカー)
受注期間 : 6月21日(金)22:00〜8月25日(日)23:59
▼CD
01. 紺色に憧れて
02. すないぱー。
03. わがまま。
04. そばにいて。
05. 恋をしているみたいなの (ABEMA『恋する♥週末ホームステイ 2024冬』挿入歌)
06. イマジナリーフレンド
07. 運命の人
08. 嘘
09. 恋泥棒。
10. スノードーム
11. ひそかな願い。
12. 桜想
13. 好きだから。
14. あなたが知らない貴方のうた ※新曲
▼Blu-ray
＜1st LIVE「Agapanthus」＞2024.6.27 at KT Zepp Yokohama
●早期予約特典
『ユイカ』直筆サイン入りポストカード
早期予約受付期間 : 6月21日(金)22:00〜7月15日(月)23:59
https://store.universal-music.co.jp/product/pdcv1241/
■＜『ユイカ』1st LIVE「Agapanthus」＞
open18:00 / start19:00
※ソールドアウト
（問）Intergroove Productions Inc.
https://forms.gle/hbr2RyQW76UK9SWYA
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