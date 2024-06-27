¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¡Ä¾Ã¤¨¤¿Â©»Ò¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¡© Ç¾¤ò³ÉÍð¤¹¤ë¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ª¡ÖºÇ¶²¾®ÀâÂç¾Þ¡×¼õ¾Þºî
¡¡ºòº£¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤«¤éÏÃÂêºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡×¤¬ºî²È¤Ø¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¼ê½ç¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢½é¤á¤«¤éÌÌÇò¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤è¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁ³¡ÖÆÉ¼Ô¡õ¥×¥í¤ÎÌÜ¤òÁß¤¤Àø¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
Amazon¤Ç¡Ø°¤¤·î¤¬¾º¤ë¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¤ÈÃÝ½ñË¼¤Ë¤è¤ë¡ÖºÇ¶²¾®ÀâÂç¾Þ¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£No¥ë¡¼¥ë¡¢No¥¿¥Ö¡¼¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¶²¤¤ÏÃ¤ò·è¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Âè4²ó¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤Æ£Ê¸»ú»á¤Î¡Ø°¤¤·î¤¬¾º¤ë¡Ù¡Ê¡Ø·î¤¬¤ï¤é¤¦Ìë¤Ë¡Ù¤«¤é²þÂê¡¢ÃÝ½ñË¼¡Ë¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¿À¸Í¤Ë½»¤àº«Ãî¼Ì¿¿¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÀµÌÚÏÂÌé¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÈÈò½ëÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤é¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ÏÈò½ëÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¡£º«Ãî¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Àº¿À²Ê°å¤¬¡ÖÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ü°Õ¤Ç»äÁñ¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·Áñ¡×¤ò¤Ò¤È²ÆÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÊÌÁñ¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢Éô²°¤ÎÁë¤òÀª¤¤¤è¤¯³«¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ä¡Ä¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Éº¤¦´ñÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡£¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦ÁóÂÀ¤È¡¢º£¤Ò¤È¤ÄÎ¹¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÊ¡¦°«¡£Ææ¤Î²°º¬Î¢¤ä·Ö¸÷Åô¤ÎÀÚ¤ì¤«¤±¤¿µ¡³£¼¼¤Ê¤É¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê°Ç¡¢ÝµÁó¤È¤·¤¿¿¹¤È°ÛÍÍ¤ËÂç¤¤ÊÅ´Åã¡½¡½¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿·Ê¿§¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÏÄ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Îó¼Ö»ö¸Î¤¬°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÌÚ¤ÎºÊ»Ò¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ã¤·¤¤PTSD¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤â¤È¤â¤È´ª¤¬±Ô¤«¤Ã¤¿ÁóÂÀ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÌëÃæ¤ËÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ó¤ÊÁóÂÀ¤ò·üÌ¿¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë°«¤âÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢½ÐÄ¥Àè¤«¤é¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÀµÌÚ¼«¿È¤â¡¢À¨»´¤Ê¸÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËºÊ»Ò¤òÃµ¤·¤¿¶²ÉÝ¤¬¸å¤ò°ú¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âºÊ»Ò¤Î»Ñ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¾Ç¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬ÄÌÁÕÄã²»¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀ¤³¦¤ÏÉÔ²º¤Êµ¤ÇÛ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÀµÌÚ¤Ïº«Ãî¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÂ¼¤ÎÊèÃÏ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿Ãæ³ØÀ¸¤é¤·¤¾¯½÷¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¬¤¤¶á¤¯¤Î»û¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¾¯½÷¤«¤éÂ¼¤ËÅÁ¤ï¤ë»Ò¤òÚ¼¤¦ÍÅµ´¡Ò¥³¥È¥ê¡Ó¤ÎÅÁÀâ¤òÊ¹¤¯¡£¡Ö¥³¥È¥ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÈà½÷¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÍí¤á¼è¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ã¼º¤ÎÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ëÀµÌÚ¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¾¯½÷¤¬Í©Îî¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁóÂÀ¤Ë¤ÏÈà¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤Í§¤À¤Á¡Ò¥³¥¦¥¿¡Ó¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼¡Âè¤Ë¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ò¤³¤³¤í¡Ó¤¬¸«¤»¤ë¸¸±Æ¡×¡ÖÇ¾¤Î¸íºîÆ°¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¡Ò¸½¼Â¡Ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀµÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÀÖ¤¤·î¤¬¾º¤ë²Æº×¤ê¤ÎÌë¤ËÁóÂÀ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡½¡½¡£
¡¡ÁóÂÀ¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ËÜÅö¤Ë¥³¥È¥ê¤ËÚ¼¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡© ¾ìÌÌÅ¾´¹¤ÎÂ®¤µ¤äÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÉúÀþ¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¤È¤³¤È¤óË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤Ë¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¶³¦¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢Ç¾¤¬¤°¤ë¤°¤ëÙøÍð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¯Àè¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸½¼Â¤¬Â¸µ¤«¤éÊø¤ìµî¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·â¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤ÊÀïØË¤Î¥Û¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¿·¿Íºî²È¤Îºî¤È¤Ï¼Â¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë³¤Æ£Ê¸»ú»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤â¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤êÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¡ÖÀÖ¤¤·î¡×¤¬¾º¤ë¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡á¹Ó°æÍý·Ã