【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、指宿市、肝付町に発表
気象台は、午後9時19分に、大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、指宿市、肝付町に発表しました。
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薩摩、大隅地方では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 27日夜遅く
■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 28日明け方
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 27日夜遅く
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 27日夜遅く
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 28日明け方
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 28日未明
■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 28日朝
■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 28日朝
■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
28日夕方にかけて警戒