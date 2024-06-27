TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時19分に、大雨警報（土砂災害）を鹿屋市、指宿市、肝付町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・鹿屋市、指宿市、肝付町に発表

薩摩、大隅地方では、28日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　27日夜遅く

■鹿屋市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　28日明け方

■指宿市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　27日夜遅く

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　27日夜遅く

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　28日明け方

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　28日未明

■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　28日朝

■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　28日朝

■肝付町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　28日夕方にかけて警戒