しゃぶしゃぶ温野菜では、にんにくがたっぷり入ったスタミナ系の「イベリコ豚と食べる濃厚にんにく鍋」を、2024年7月11日(木)より期間限定で販売!

夏に食べたい「魚介香る旨辛火鍋」とあわせて紹介します☆

しゃぶしゃぶ温野菜「イベリコ豚と食べる濃厚にんにく鍋」&「魚介香る旨辛火鍋」

商品名:濃厚にんにく鍋食べ放題コース/魚介香る旨辛火鍋コース

価格:3,680円(税込4,048円)

販売期間:2024年7月11日(木)〜9月8日(日)

※販売期間は予告なく変更する場合がございます

メニュー:濃厚にんにくだし/魚介香る旨辛火鍋ともう1種のだし、イベリコ豚しゃぶや厳選牛ロースなど12種の肉、こだわりの野菜と旬野菜、おつまみなど60種以上が食べ放題

温野菜では激辛、レモン、とろろなど“夏に食べたくなる味や素材”と組み合わせ、夏のカラダを元気にする「夏鍋」を毎年販売!

2024年の夏鍋は、たっぷりのにんにくが入った濃厚にんにく鍋と、魚介香る火鍋の2種を提供。

お肉や野菜が良く進み夏バテを吹き飛ばす背徳感で美味しくスタミナチャージが叶います。

濃厚にんにく鍋

だしは、豚と鶏の旨みをベースに調理法の異なる3種類のにんにくを加え、にんにくの良さを最大限引き出したパンチのある味わい。

鍋に浮かんだふわふわ玉子は、お肉や野菜によく絡むのはもちろん、にんにく特有のエグみを抑え旨みを引き立てる役割があります。

にんにく鍋にあうのは、甘い脂が口いっぱいに広がる「イベリコ豚」

イベリコ豚の旨みとニンニクの風味が相まって、やみつき感を生み出します。

また、脂の融点が低いのでだしに脂が溶け出し、一層濃く深い味わいになります。

通常のつみれにフライドガーリックとブラックペッパーを混ぜ合わせたガリぺパつみれ。

にんにくの香りが広がりパンチ力が抜群です☆

やみつき必須な「〆ないチーズリゾット」も登場!

お皿に盛られたチーズリゾットにだしを2〜3杯かけて混ぜるだけなので、食事の合間でも楽しめます。

にんにくの香りとチーズのコクが相まって背徳感マシマシになること間違いなし☆

イベリコ豚」や「〆ないチーズリゾット」を楽しんだ後は、「高原キャベツの旨塩サラダ」で箸休めするのがおすすめ!

あっさりとした塩味をベースに、ごま油のコクといりごまの香ばしい香りが楽しめます。

季節の野菜は高原キャベツ、モロヘイヤ、赤パプリカ。

夏バテにも有効なお野菜をおかわり自由でいただけます。

デザートは、「瀬戸内レモンシャーベット」。

爽やかな甘さはお口直しにぴったりな逸品です。

※デザートは1人1品

魚介香る旨辛火鍋

もう1種の夏鍋は魚介香る旨辛火鍋。

貝柱、干しエビ、アサリといった魚介の旨みがひろがる火鍋。

辛いもの好きの方には鬼辛ペーストがおすすめ!

好きな辛さにアレンジしていただけます。

辛さだけではなく,旨みも感じるペーストです。

魚介香る火鍋でもお出汁を入れた〆ないチーズリットがいただけます。

夏の疲れを吹き飛ばすしゃぶしゃぶ温野菜の“夏鍋”2種。

7月11日より提供スタートです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】期間限定“2つの夏鍋”!しゃぶしゃぶ温野菜「イベリコ豚と食べる濃厚にんにく鍋」&「魚介香る旨辛火鍋」 appeared first on Dtimes.