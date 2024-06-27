ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÀë¹ð¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡ÄÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤â¤ó¤â¤ó¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Èº®Íð¤¬¸òºø¡¿¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¤
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß
ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î¼¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÏÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£¼¦¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿Ãø¼Ô¤¬Ìó2Ç¯´Ö¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡¡É¸½à¼£ÎÅ¤òÎ¹¤ÈÌ¡²è¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÂ³¤¤ò¥¤¥Ã¥ÆÉ¤ß¤¹¤ë
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à
¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤òÆÉ¤à
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
Ãø¡§¤¯¤°¤ê¡¿¡Ø¼¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÂçÄ²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Ç¤·¤¿¡¡É¸½à¼£ÎÅ¤òÎ¹¤ÈÌ¡²è¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù(KADOKAWA)