ÆüËÜ¤ÎWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¡¢9·î¤ÎÃæ¹ñÀï¡õ10·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ïºë¥¹¥¿³«ºÅ¡ª ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï27Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª(3¼¡Í½Áª)¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢9·î¡¢10·î¤Î2»î¹ç¤ÎÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
27Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì2¥«¹ñ¤¬WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£3°Ì¡¢4°Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï4¼¡Í½Áª¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£9·î5Æü(ÌÚ)¤Î19»þ35Ê¬¤«¤é¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿Âè4Àá¤¬10·î15Æü(²Ð)¤Î19»þ35Ê¬¤«¤éÆ±¤¸ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢DAZN¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Âè1Àï
2024Ç¯9·î5Æü(ÌÚ)
19:35¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½ vs Ãæ¹ñÂåÉ½
[ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002]
¡ÚÊüÁ÷¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó(ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ)
DAZN¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¢¡Âè4Àï
2024Ç¯10·î15Æü(²Ð)
19:35¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
[ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002]
¡ÚÊüÁ÷¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó(ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ)
DAZN¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
27Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¼Â»Ü¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì2¥«¹ñ¤¬WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£3°Ì¡¢4°Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï4¼¡Í½Áª¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿Âè4Àá¤¬10·î15Æü(²Ð)¤Î19»þ35Ê¬¤«¤éÆ±¤¸ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢DAZN¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Âè1Àï
2024Ç¯9·î5Æü(ÌÚ)
19:35¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½ vs Ãæ¹ñÂåÉ½
[ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002]
¡ÚÊüÁ÷¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó(ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ)
DAZN¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¢¡Âè4Àï
2024Ç¯10·î15Æü(²Ð)
19:35¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½ vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
[ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002]
¡ÚÊüÁ÷¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó(ÃÏ¾åÇÈÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ)
DAZN¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®