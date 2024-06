新作が出るたびフェミニン派の注目を集めるライフスタイルブランド「Her lip to」は、美女ぞろいのプレスのSNSもファン多数。今回はインスタに載せるコーデに反響の多いMARINAさんの夏コーデにフィーチャーします!

Her lip toプレス・MARINAさんの夏じたく<Resort>ストライプワンピでハワイに行きたい!

出典: 美人百花.com

「このワンピを見たときに『この夏、絶対ハワイで着たい♡』と思いました。海水浴などのアクティビティーより街を観光したり、カフェでゆったりしたりして過ごしたい私にとって、 非日常感を底上げしてくれるような1着。街だと少し気をつかう肌見せも開放的なリゾートシーンなら着映え要素に。華やかなアイテムで盛っても負けないくらいのロケーションなので、普段はできない小物合わせにも挑戦したくなります。

どのシーズンもつい手に取ってしまうほど大好きなストライプ。でもやっぱり夏が一番映えるシーズン♡ 爽やかでクリーンな柄にきれいなシルエット、さらりとした生地で見た目も着心地も涼しい、着映え度満点な1着」

肩を大胆に見せつつ、二の腕カバーもかなう袖やバックリボンなど、爽やかさと女性らしさのバランスが大人にマッチ。夏の視線を集めます。

ドレス、ハット、ピアス、ネックレス、バッグ、ミュール/以上Her lip to

Shoes:華やかだけど大人っぽいミントカラーのミュール

出典: 美人百花.com

足元はリゾート地でもしっかり映えるミントカラーで爽やかなアクセントをプラス。今季のItシューズでもあるミュールはコーデにほどよい抜け感を出してくれるので、リゾートシーンや休日におすすめです

Hat:ブレードハットでリゾート映え

出典: 美人百花.com

ナチュラル素材の小物合わせで思いきり夏のお出かけを楽しみます。紫外線対策にもなるエレガントなブレードハットと大ぶりなピアスで顔まわりを華やかに盛れば、写真映えもするし、気分も高まる!

Inner:ストラップレスブラでオフショル仕様に

出典: 美人百花.com

「夏の肌見せ服にはロジアのストラップレスブラが適任。ヌードローズというカラーが本当に透けなくて優秀なので夏はヘビロテ」

Every day Essential Strapless Bra 各\4,800/ROSIER by Her lip to

<City>シティで映える清楚なホワイトワンピースで視線をひとり占め♡

出典: 美人百花.com

「夏は1枚で着映えるワンピを小物合わせで雰囲気を変えて着こなすのが好きです。ロマンティックなレース×ティアードでフェミニンな要素がありながら、街でも着やすい落ち感のあるシルエットなので大人っぽく着られます」

ヘンリーネックやレースのあしらいなど、シンプルだけどさりげないディテールに大人の可愛らしさが満載。リボンでスタイルアップ効果も。

ドレス、バッグ、ピアス、ネックレス/以上Her lip to

Accesories:ゴールドアクセでエレガントに

出典: 美人百花.com

Bag:キャンバスバッグで抜け感を

出典: 美人百花.com

アクセはゴールドでエレガントさを意識しつつ、バッグはキャンバス地×フェイクレザーのコントラストあるデザインで適度なカジュアルさをON。小物はリラックス感が出すぎないように金具がアクセントになったデザインを選ぶと、きれいめで都会的なムードに。

UV care:サンバームデュオでUV対策も!

出典: 美人百花.com

デコルテや肩を出すときに活躍するのがミラクルサンバームデュオ。SPF35・PA++なのでUV対策もできて、ピンポイントでツヤを仕込めるので夏は重宝。さりげないツヤで品のある肌見せを演出できる!

MARINAさんのMy BOOM

チークメイクに目覚めました!

出典: 美人百花.com

「チークレス派だったけど、撮影メイクで幅が広がり、チークが入るだけで顔の印象が一気に変わることを実感。ディオールとアディクションのコーラル系のパウダーを購入♪」

大好きなアサイーボウルを手作り

出典: 美人百花.com

「アサイーボウルを家で作りたくてパックのアサイーを探し回っていたところ、ついに発見♡ 大興奮して10袋くらい買い占めました(笑)。うれしくて毎朝食べてます!」

シーミストで無造作ヘアに

出典: 美人百花.com

「小嶋さんがYouTubeで紹介したルージュパリのシーミストにハマり中。海辺を散歩したあとのようなカラッとした質感を再現できて、夏にぴったり♪」

掲載:美人百花2024年7月号「Her ip to人気プレスの夏じたく」

撮影/小川健 取材・文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部