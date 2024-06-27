¡Úºå¿À¡Û¤Ä¤¤¤ËÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ë¤â¥á¥¹¤«¡¡¶áËÜ¸÷»Ê¡¡º£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á
¶áËÜ¤ÏºòÇ¯1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡6·î27Æü¤Îºå¿À¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¡¢¤«¤ï¤Ã¤Æ¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ë¤ÏÅçÅÄ³¤Íù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¶áËÜ¤ÏºòÇ¯¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤È¤Î1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Çµå³¦¤òÀÊ´¬¡£¤È¤â¤Ë½ÓÂ¹¥ÂÇ¡¢°ìÈ¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¡¡¡¡
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÍî¤È¤··ê¡É 1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸Ê¤Îº£¡Ö±ó¿´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨¤â1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°Ãæ¤Ï4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢6·î15Æü¤Î»î¹ç¤«¤éºÆ¤Ó1ÈÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤ÈÀäÉÔÄ´¤Ë¡£Á°Æü¡¢±äÄ¹12²ó¤òÀï¤¤¡¢¤ï¤º¤«1ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¶áËÜ¤Ï6ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢»î¹ç¸å¤Ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤Î1¡¢2ÈÖ¤Ç12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏºÆ¤ÓÉÏÂÇÀþ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç»³¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤È¤·¤ÆÄ´À°¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤¬¡¢Çº¤á¤ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤ë¤«¡¢¾¡Éé¤Î²Æ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»Ø´ø´±¤¬¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]